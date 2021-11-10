Перебои с электричеством в Акмолинской области объяснили чиновники

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Казахстанцы обсуждают в Telegram-каналах ситуацию с отключением электричества в Астраханском районе Акмолинской области. Некоторые из них пишут, что это якобы происходит по "указу из Нур-Султана". Эту информацию опровергли чиновники.

Фактчекеры со StopFake.kz обратились за разъяснениями в акимат Акмолинской области, однако там опровергли все перечисленные слухи.

"Согласно информации АО "АРЭК", в связи с аварийной ситуацией на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 (выход из строя энергоблоков – прим. авт.) вводились ограничения потребляемой мощности, согласно утвержденным графикам экстренного ввода ограничений при аварийных нарушениях в единой энергетической системе Республики Казахстан. Ограничение энергоснабжения снято поэтапно", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в акимате области сообщили, что в результате аварии электричество отключали на объектах бытового сектора Кокшетау, Щучинска, Степногорска и районов Акмолинской области.

Сообщение с ложной информацией. Скриншот: stopfake.kz

Из этого специалисты портала сделали следующий вывод.

"Электричество отключали из-за того, что на двух ГРЭС вышли из строя энергоблоки, а не в результате правительственного заговора. Сейчас ограничения энергоснабжения сняты. Нет никаких оснований полагать, что казахстанцев ждет тотальное отключение электроэнергии", – пояснили они.

Ранее мы писали о том, что жители Шымкента, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областей пожаловались на регулярное отключение электроэнергии. При этом региональные операторы электроснабжения объяснили проблемы с подачей электричества тем, что подобные ограничения ввел национальный оператор АО "KEGOC".

После всех жалоб представители KEGOC опубликовали заявление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941559-pereboi-s-elektrichestvom-v-akmolinskoy-oblasti-obyasnili-chinovniki/