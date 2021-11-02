Аким Актау высказался о видео в свою честь с полуголыми парнями из Африки

Нурдаулет Килыбай. Фото: gov.kz

Аким Актау Нурдаулет Килыбай прокомментировал видео парней из Африки, которые поблагодарили его за пластиковые тюльпаны. Пост он опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

Градоначальник не знает, кто заказал подобное видео в его честь.

"Вот такое видео выпустили авторы. Некоторые знакомые шутили и отправляли мне его в WhatsApp. Пусть снимают ролики, если нравится. Но тут проблема в другом. Несколько полуобнаженных мужчин танцуют и целуют фотографию другого мужчины. Не хочется, чтобы у подрастающего поколения "грязная" пропаганда формировала неправильный пример", - написал глава города.

Он дополнил, что подобные видео могут отрицательно повлиять на сознание молодежи.

Напомним, ранее в Сети появилось очередное видео от парней из Африки. На этот раз они посвятили его акиму Актау Нурдаулету Килыбаю и поблагодарили его за пластиковые тюльпаны за 15 млн тенге. Искусственную "клумбу" критиковали жители. Глава города уже объяснял, что если подрядчики не доведут ее до ума, то им не заплатят.

Африканцы снимали ролики и для других казахстанских чиновников, в частности, для акимов Усть-Каменогорска, Актобе, Тараза, Семея.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940164-akim-aktau-vyskazalsya-o-video-v-svoyu-chest-s-polugolymi-parnyami-iz-afriki/