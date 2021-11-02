Парни из Африки поблагодарили акима Актау за пластиковые тюльпаны (видео)

Кадр из видео: ZTB | QAZAQSTAN

Очередное видео, которые африканцы посвящают казахстанским акимам, появилось в Сети. На этот раз героем стал глава Актау Нурдаулет Килыбай, которого они поблагодарили за нашумевшие пластиковые тюльпаны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нурдаулет Килыбай, спасибо за тюльпаны", - произнесли полураздетые парни и станцевали с портретом акима Актау.

Речь идет о "клумбе" с пластиковыми тюльпанами за 15 млн тенге, которая создавалось для привлечения туристов, но вызвала критику со стороны горожан.

Еще до сдачи инсталляции искусственные цветы стали разваливаться. Аким Актау заверил, что если подрядчик не доведет дело до ума, то платить ему не будут.

Ранее "Приветы из Африки" получили и другие казахстанские градоначальники. Акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара темнокожие ребята назвали лучшим. Главу Актобе Асхата Шахарова поздравили с днем рождения. Акима Тараза Ержана Жилкибаева посчитали самым красивым, а у главы Семея Бакытжана Байахметова оказались самые красивые усы.

Такое видео может заказать любой желающий, заплатив немногим более 20 тыс. тенге. Кто посвящает их казахстанским чиновникам, так и остается загадкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940090-parni-iz-afriki-poblagodarili-akima-aktau-za-plastikovye-tyulpany-video/