"1,5 млн тенге за роль": скандал разгорелся в казахстанской киноиндустрии

Казахстанка рассказала, что одна из казахстанских киношкол попросила оплатить 1,5 млн тенге, чтобы ее дочь снялась в фильме с известными актерами, сообщает Седьмой канал.

По данным телеканала, киношколы стали обращаться к детям и их родителям с предложением сняться в фильмах со знаменитостями за 1,5 млн тенге.

Казахстанка Улпан Куанышбай рассказала, что ее пятнадцатилетняя дочь Коркем узнала о кастинге через соцсети - приглашали на съемки фильма с Жаном Байжанбаевым. И просили на пробы прийти обязательно с родителями.

"Когда подошла наша очередь, дочка пошла на кастинг, а меня повели в комнату к менеджеру, который говорил, что они снимут короткометражку на 30-40 минут с Жаном Байжанбаевым. И за все это мы должны заплатить 1,5 млн тенге. Тут они начали говорить: твоя мама тебя не поддерживает, твоя мама не дает нам ответ, нам нужен ответ прямо здесь и сейчас. И это была манипуляция, на мой взгляд", - поделилась казахстанка.

Когда Улпан поделилась историей в соцсетях, многие стали ей писать, что эта старая схема: есть много агентств, которые приглашают сняться в кино или обучиться на модельных курсах и просят за это деньги.

"Это нормально или какой-то "развод"? Вчера сын прошел кастинг на роль в кино. Мы всей семьей обрадовались, тем более он сам это сильно хотел, и начали представлять его карьеру. И нам начали рассказывать алгоритм действий для съемок и помимо обучения они вскользь упомянули, что в фильме на главную роль которой утвердили моего сына, мне нужно оплатить 1,5 млн тенге", - написал в Сети другой казахстанец.

На это ему ответил известный казахстанский актер Санжар Мади.

"Как актер и владелец актерской студии скажу, что это мошенничество. К сожалению, есть компании и продюсеры, которые пытаются заработать на детях и доверчивых взрослых, обещая воздушные замки. Никогда не платите за роли и "продвижение" в агентствах", - ответил Мади.

Телеканал также связался с менеджером актеров, которые участвовали в рекламе киношколы. Он подтвердил: казахстанские звезды действительно принимали участие в съемках, подчеркнув, что все свои обязательства они выполнили.

"Мы были приглашены как актеры - исполнить роль. За процесс обучения, сколько это стоит и так далее - это уже несла ответственность соответственно эта студия. Мы знали, что это обучение платное. Бесплатно сейчас кто будет обучать? Это же труд. А какие суммы и так далее, нас это уже не касается. Мы не ведем "операционку" этого бизнеса", - заявил менеджер актеров Жана Байжанбаева и Берика Айтжанова.

Режиссер Ерлан Нурмухамбетов считает, что ответственность в этой ситуации несут и родители, которые соглашаются на такие сомнительные предложения за немаленькую сумму. И советует: всегда обращать внимание на регалии тех, кто такие предложения делает.

"Определенную моральную ответственность тоже будут нести эти известные актеры. Потому что, как бы что бы не случилось, но общество, конечно, в первую очередь доверяет этим известным людям. Смотрит на них и решается на определенные шаги", - сказал режиссер.

Летом прошлого года мы писали, что сотрудники АО "Казахфильм" собрались и требовали выхода на разговор своего начальника. Причина, как утверждают сами работники киностудии - невыплата зарплаты.

А в октябре заместителя главы Комитета культуры МКИ и зампреда Госцентра поддержки национального кино привлекли к ответственности за невыпущенные в прокат фильмы.

В декабре прошлого 2023 года сообщалось, что алматинские прокуроры выявили хищение бюджетных средств, выделенных для поддержки национального кино. По этому факту было начато досудебное расследование.

Позже мы подробно рассказывали, сколько денег выделили в Казахстане на производство фильмов за пять лет - за это время было профинансировано 103 проекта, из которых завершено производство 98 фильмов различных жанров.

