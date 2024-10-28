"Едят кошек": сыгравший Бората актер вновь пошутил про Казахстан

Актер Саша Барон Коэн принял участие в популярном шоу, в ходе которого переоделся в своего персонажа Бората - и несколько раз упомянул Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Variety.

По информации издания, Коэн оживил обоих своих персонажей в выпуске The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Он должен был представить, что его персонажи могли бы сказать Дональду Трампу и Камале Харрис во время президентской гонки.

По ходу программы актер предстал в образе Бората. С помощью этого известного персонажа актер высмеял скандальное заявление Трампа, сказанное им во время предвыборных дебатов о том, что гаитянские иммигранты в Огайо якобы едят собак и других домашних животных.

"Господин Трамп, Вы говорите, что в Огайо люди едят кошек и собак. В каком ресторане их подают? Могу ли я забронировать столик? В моей стране у нас есть KFC: казахский жареный кот", - сказал актер в образе Бората.

Также Саша Барон Коэн обратился и к Камале Харрис, посоветовав ей не приезжать в Казахстан.

"Ты женщина, цветная и замужем за евреем. Я советую тебе не приезжать в Казахстан. Ты уже совершила три из четырех преступлений, караемых смертью", - сказал комик.

Напомним, в прошлом выход фильма про Бората наделал много шума в Казахстане - казахстанцы запустили в соцсетях хэштег #CancelBorat, алматинцы устроили пикет возле генконсульства США, проживающие в США казахстанцы вышли на митинг против фильма, а в Сети появилась петиция, в которой создателя фильма обвинили в расизме.

Недовольство казахстанцев выходом второй части нашумевшего фильма поддержали и мировые СМИ.

Сам Саша Барон Коэн в интервью назвал Казахстан "прекрасной страной" и объяснил, почему решил создать образ именно казахстанского журналиста. Кроме того, актер заявлял, что больше не будет снимать фильмы про Бората.