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Лева Би-2 показал кадры с соратниками, сделанные в тайской тюрьме

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Участники группы "Би-2" в тайской тюрьме
Участники группы "Би-2" в тайской тюрьме. Фото: instagram.com/levab2

Фронтмен и основатель знаменитой группы "Би-2" Егор Бортник, также известный как Лева Би-2, опубликовал фото с другими участниками, сделанные в тайской тюрьме, передает NUR.KZ.

Напомним, последнюю неделю января участники группы "Би-2" пробыли в заключении. Их задержала местная туристическая полиция по причине проведения концертов на Пхукете и в Паттайе без разрешения.

В ночь на 1 февраля стало известно об освобождении группы: сообщалось, что все ее участники благополучно покинули Таиланд и направились в Израиль.

Лева Би-2, лидер и один из основателей группы, в пятницу поделился в Instagram снимками, сделанными в заключении. И оставил под ними обращение к поклонникам.

"Концерты в Таиланде по независящим от нас причинам получились громкими и богатыми на впечатления. О том, что происходило, сказано и написано достаточно. Просто хотим напомнить, что главной ценностью "Би-2" была и остается свобода. Она внутри нас всегда. Боритесь за нее – при любой погоде! До встречи на концертах!" – написал музыкант.

Также он подписал сами слайды. С его слов, на них запечатлены две тюрьмы.

"Более светлая и просторная – Пхукет. Та, что на коротких видео, – Бангкок, где снимать нельзя и невозможно, так как отбирают телефоны.

У Максима (Андрющенко, одного из участников группы – прим. ред.) были очки с камерой, но проблема в том, что когда ты включаешь съемку, загорается лампочка, поэтому все видео отрывочные и смазанные", – добавил Лева Би-2.

Ранее Лева, он же – Егор Бортник, дал эксклюзивное интервью Би-Би-Си, где подробно рассказал о произошедшем в Таиланде, а также поделился своей версией того, по чьей вине оказался за решеткой.

К слову, Россию группа покинула еще в августе 2022 года. А в мае 2023-го Минюст России признал Леву Би-2 иноагентом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2060295-leva-bi-2-pokazal-kadry-s-soratnikami-sdelannye-v-tayskoy-tyurme/

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