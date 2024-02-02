"Нам рассказали, что это заказ русского консула". Лева Би-2 – о тюрьме Бангкока, вызволении группы и планах на будущее

Российская группа "Би-2" продолжит давать концерты в Европе, Северной Америке и странах, "где существуют демократические законы", говорит солист группы, известный как Лева Би-2 (Егор Бортник, российские власти включили его в список "иноагентов"). В интервью Би-би-си он рассказал о том, как участники группы пережили заключение в Таиланде, что им угрожало и что они планируют делать дальше.

На этой неделе завершилась история с заключением в Таиланде российской рок-группы "Би-2". На прошлой неделе стало известно, что участников группы задержали на острове Пхукет, после чего сначала им выписали штраф, а затем отправили в местную иммиграционную тюрьму.

Официальной причиной стали проблемы с оформлением документов. Но сами музыканты, юрист, который им помогал, и российские оппозиционные политики обвиняют в проблемах группы российское консульство в Таиланде.

Агентство Блумберг со ссылкой на два источника сообщило в четверг о том, что за преследованием в "дружественных" России странах музыкантов, выступающих против войны, стоит российское Министерство иностранных дел. МИД, по версии агентства, обязал заниматься этим российских дипломатов. И действительно, в последнее время российские музыканты все чаще сталкиваются с проблемами за рубежом.

История с "Би-2" завершилась благополучно. Сначала Бортник смог уехать в Израиль, гражданином которого он является. А на следующий день туда же вылетели и остальные шестеро членов группы, включая трех человек, у которых были только российские паспорта.

"Би-2" осудили нападение России на Украину и последовательно выступали против войны. Группа была вынуждена покинуть Россию.

В Таиланде музыкантам — особенно тем, у кого были только российские паспорта, — угрожала депортация в Россию. Депутат Госдумы Андрей Луговой так описал их возможную судьбу там: "Скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников".

Но этого удалось избежать — во многом из-за активного участия в судьбе музыкантов иностранных дипломатов, в первую очередь, из Израиля и Австралии. Музыкантам также помогли уехавшие за рубеж российские политики и даже, по словам одного из них, Максима Каца, известный в 1990-е годы российский олигарх Владимир Гусинский, теперь живущий в Израиле.

Но в других странах у группы все же могут быть проблемы. Российское издание Mash сообщило о возможной отмене их концертов в Дубае.

Русская служба Би-би-си поговорила с Левой Би-2 о дальнейших планах группы.

Би-би-си: Когда слушаешь вашу историю, она кажется похожей на триллер. Были ли моменты, когда вам казалось, что всё на грани? Какие были самые страшные моменты?

Лева "Би-2": Я знал точно, что меня моя страна Израиль не оставит, не бросит. Поэтому о себе я вообще не переживал. Для меня самое страшное было уезжать, оставлять там наших музыкантов, у которых было Лессе-Пассе (временный израильский загранпаспорт, по которому нельзя въехать в Таиланд без визы — Би-би-си) и поэтому они въехали по российским паспортам, и тех, у кого нет, кроме российского гражданства, больше ничего.

Я очень благодарен консулу Эли Снэ, который сначала к этому вопросу отнесся скептически — и это понятно. Но для нас было очень важно, чтобы спасли всю группу полностью. Я не знаю точно всех подробностей, как это происходило, потому что к нам приходили и американские представители, и австралийское посольство. Это, видимо, результат общей такой работы.

С нашей стороны, когда я почувствовал, что запахло жареным — это такая метафора, — я успел, когда у нас еще были телефоны в руках, просто передать своему другу Игорю Рубинштейну, который друг детства и который еще соавтор некоторых песен, что у нас (проблемы), что надо раздувать информационный шторм. Для того, чтобы обратить внимание на то, что происходит беззаконие на непосредственно Пхукете, где, как оказалось, руководит администрация президента (России Владимира) Путина этим островом, а не государство Таиланд.

Би-би-си: Как вас пытались депортировать? Применяли ли насилие?

Лева Би-2: Это все мягкая сила. Организатор концерта не заплатил за рабочую визу. Но сама по себе операция (по задержанию группы), видимо, готовилась заранее. Просто они нашли слабое место, за которое можно было ухватиться. Есть какой-то документ, который позволяет на ограниченный срок, на один день, например, работать в этой стране.

И, естественно, после концерта мы уже не вылезали из тюрем. Сначала это был Пхукет, потом нас перевезли в Бангкок.

С каждым разом условия становились страшнее и страшнее. На Пхукете еще было более-менее терпимо, скажем. Но когда мы приехали в Бангкок и увидели в комнате 80 с чем-то человек, которые лежат на полу штабелями, надо (через них) переступать, чтобы пройти в туалет... Где постоянно включен свет, и ты не знаешь, какое время суток, потому что нет окон, а есть такие маленькие решетки у самого потолка — пыльные, грязные. Ты не понимаешь, там свет солнечный или это ночной фонарь светит.

Во-первых, в любом случае, СИЗО это или тюрьма, или что-то еще — это всегда плохо. Скажем, мы не понимали, почему такое странное наказание, которое становится все жестче и жестче, несмотря на то, что мы заплатили штраф. Мы не могли понять, откуда растут эти руки, ноги. Пока нам просто не рассказали о том, что это заказ русского консула.

Би-би-си: Как вы узнали позицию консульства?

Лева Би-2: Нам просто честно об этом говорили люди, которые нас держали. Там не было никаких тайн, конкретно говорили, откуда идет приказ.

Би-би-си: Думаете, что выбрали именно вас или с другими группами такое же может произойти?

Лева Би-2: У нас антивоенная позиция, мы против войны, мы против режима Путина. Мы не пошли ни на какие компромиссы с властью. Мы просто покинули страну, несмотря на то, что у нас некоторые музыканты еще продолжали жить в ней. Наша позиция в какой-то момент стала просто опасной для нашей жизни. Сейчас можно подлянок ожидать любых от российских властей. Мы просто будем теперь осторожнее выбирать места (для концертов). Такая ситуация.

Би-би-си: Теперь только в Европе будете выступать?

Лёва Би-2: Европа, Америка, страны, где существуют демократические законы.

Би-би-си: Что будет с участниками группы, у которых только российское гражданство? Они вернутся в Россию?

Лева Би-2: Нет, они не вернутся в Россию. Благодаря тому, что произошел такой резонанс в мировой прессе, они получили приглашение от нескольких стран. В ближайшее время им надо определиться, где они будут жить. В Россию никто не будет возвращаться.

Би-би-си: Какие были сегодня ощущения в аэропорту? Были ли сомнения, когда вы расставались?

Лева Би-2: Я уезжал с тяжелым сердцем, конечно. Но я приехал сюда и подключился сразу к работе над тем, чтобы ребят вызволить. Хотя, конечно, моя роль в этом плане вообще абсолютно незначительная. Есть люди, начиная от Игоря Рубинштейна, это и Максим Кац, и Дмитрий Гудков, и (Илья) Варламов, и Аббас Галлямов — это огромное количество людей, которые помогли это все вывести на такой уровень, где нас заметили в большой политике (все перечисленные, кроме личного друга музыкантов Игоря Рубинштейна, внесены российскими властями в реестр "иноагентов").

И после этого это уже наступила битва политиков, в которой, я думаю, что израильский МИД одержал сокрушительную победу.

Би-би-си: Какое сейчас состояние? Это морально и физически, наверное, тяжело такое пережить?

Лева Би-2: Я парень крепкий, я здесь на каменоломнях работал в Израиле полтора года, когда только приехал. Поэтому запас здоровья, слава богу, у меня есть.

Психологически это было тяжело, потому что мы все живем в состоянии депрессии. Как началась война, для меня нормальная жизнь закончилась, потому что пока убивают людей, я не могу себя чувствовать спокойно, — тем более людей, близких мне. И я одинаково переживаю и за тех, кто остался в России, и переживаю, естественно, за тех людей, которые гибнут из-за агрессии России против Украины.

Русская служба Би-би-си направила запрос в посольство России в Таиланде и генеральное консульство России на Пхукете. Мы не получили прямого ответа, но вечером 1 февраля на сайте МИД России появилось коммюнике, озаглавленное "О лживых интернет-публикациях касательно ситуации с задержанием в Таиланде участников группы "Би-2"". "Ни одна из "сенсационных" заметок не имеет под собой оснований, а инсинуации в адрес российских дипломатов — ложь от начала и до конца", — говорится в этой публикации.

Анастасия Златопольская, корреспондент Би-би-си, Тель-Авив