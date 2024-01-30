Участников группы "Би-2" депортируют из Таиланда, но не в Россию

Четырех участников группы "Би-2", задержанных в Таиланде после концерта, депортируют, но не в Россию, а в Израиль, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает израильское издание Ynet, в вопрос вмешался МИД Израиля и израильское посольство в Таиланде, которые выразили опасения из-за безопасности участников группы в случае из депортации в Россию.

В итоге, по данным издания, четверых музыкантов отправят из Таиланда в Израиль. Среди них солист группы Лева (Егор Бортник), признанный в России иноагентом.

Отмечается, что у всех четверых музыкантов есть гражданство Израиля. Один из них въехал в Таиланд по израильскому паспорту, остальные трое - по российскому. Это могло стать препятствием к депортации в Израиль, но проблема улажена.

Напомним, 25 января стало известно о задержании участников группы "Би-2" в Таиланде. Местная туристическая полиция арестовала 7 членов музыкальной группы по причине проведения концертов на Пхукете и в Паттайе без разрешения.

Позже суд города Пхукет приговорил каждого из музыкантов группы "Би-2" к штрафу в размере трех тысяч таиландских батов (около 40 тысяч тенге – прим. ред.).

28 января участники группы вышли на связь с поклонниками и рассказали, что они находятся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет. Они отметили, что первую ночь провели в камере полицейского участка.

Сообщалось также, что задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. И тогда же они отметили, что солисты и основатели группы, Лева и Шура, – не граждане РФ.

Добавим, что, как пишет 24СМИ, группа "Би-2" - популярный музыкальный коллектив, основанный в 1988 году в белорусском Бобруйске. Бессменные участники и основатели группы - Лева Би-2 и Шура Би-2. Рок-группа известна хитами "Компромисс", "Варвара", "Полковнику никто не пишет".

В августе 2022 года стало известно о том, что группа покинула Россию. А позже Минюст России признал Леву Би-2 иноагентом.