"Сознательная провокация": экс-депутат Тлеухан ответил Канделаки на слова о манкуртах

Бывший депутат мажилиса Бекболат Тлеухан отреагировал на очередную публикацию российской телеведущей Тины Канделаки и заявил, что ее высказывания – это "сознательная провокация", передает NUR.KZ.

Ранее Тина Канделаки прокомментировала в своем Telegram-канале реакцию казахстанцев на ее пост "о вытеснении русского языка".

"Уважаемые казахи, у вас есть простое, но емкое понятие – "мәңгу". От него происходит известный образ манкурта – человека, утратившего память, идентичность, а иногда – и разум. Не помнить себя и всего, что происходило, отбрасывать историю во всех ее проявлениях и, в том числе в исторических названиях – занятие не просто безграмотное, но и опасное", – написала она.

Экс-мажилисмен Бекболат Тлеухан в своем Instagram-аккаунте прокомментировал высказывание российской телеведущей.

"Наши блогеры и простые пользователи справедливо ответили вам, что мы не занимаемся вытеснением русского языка, а мы стараемся вернуть на достойное место наш родной государственный язык, который в прошлом был задвинут на задворки", – сказал он.

Бывший депутат также отметил, что каждая страна имеет право сама решать, какие названия давать станциям, улицам, городам.

"В ответ вы зачем-то начали рассказывать про "манкурта", утратившего память идентичности, а иногда и разум. Меняя названия, по-вашему, мы отбрасываем историю. Это не просто безграмотно, но и опасно говорить. То есть, вы всем казахам намекнули, что мы манкурты? Если вы знаете это слово, то вам должно быть известно, насколько тяжелое оскорбление целому народу вы нанесли. Мне казалось, что на Северном Кавказе вас должны были научить не разбрасываться такими словами. Впрочем, как человек из медиасферы вы должны были знать цену слова. Поэтому то, что делаете сейчас – это сознательная провокация вражды между нашими народами. И делаете это вы в тот момент, когда у России осталось не так уж много друзей", – добавил экс-мажилисмен.

Вы говорите нам про добрососедство, но считаете, что вправе диктовать нам, как жить. Как-то это совсем не по-соседки.

Кроме того, как подчеркнул Бекболат Тлеухан, он не понимает, за какие заслуги телеведущей вручили орден Дружбы.

"Мне совершенно непонятно, за что вам его вручили? Вы не умете и не знаете, что такое дружить", – сказал бывший депутат.

По его словам, она также оскорбила казахский народ, утверждая, что "он может выставить стариков на мороз".

"Казахи, едва пережив голод и репрессию, приняли на своей земле целые народы, высланные по одному росчерку сталинского пера. Отдав фронту все, что можно, казахи делились последним куском хлеба с людьми, которых привозили в вагонах для скота и выбрасывали на снег. (…) Если вы смеете обвинять наш народ в способности выгонять стариков на мороз, то это вы манкурт, а не мы. Это вы позабыли или не знали историю. Это вам должно быть стыдно, если вам знакомо это чувство", – сказал он.

Скандал с высказыванием Тины Канделаки

Напомним, на прошлой неделе российская телеведущая критично высказалась о переименовании ряда ж/д станций в Казахстане. По ее мнению, "в Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне".

Ее высказывание резко прокомментировала казахстанская телеведущая и журналистка Динара Сатжан.

"Во-первых, мы независимое суверенное государство. Есть хорошая русская пословица: "В чужой монастырь со своим уставом не лезут"! И давайте мы сами решим, какую ж/д станцию как называть", – написала она.

На это Канделаки ответила еще одним постом, в котором начала рассуждать о том, что люди не помнят истории.

"Отбрасывать историю во всех ее проявлениях и, в том числе в исторических названиях – занятие не просто безграмотное, но и опасное. Прежде всего для тех, кто живет на земле, а не витает в космосе.

Не помнить прошлого — значит рукоплескать фильму "Борат". Кто запретил его, кроме Казахстана? Россия и страны Залива. А что просвещенные эльфы Запада? Да плевать они хотели. Кто такие для них казахи? Ответ по фильму очевиден", – написала она.

Также Тина Канделаки напомнила о январских событиях в 2022 году, когда президент Казахстана обратился к главам стран ОДКБ за помощью.

Сегодня представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что Тина Канделаки не приедет в Казахстан, "а если и приедет, то не въедет".