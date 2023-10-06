Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почему фильм "Міржақып. Оян, Қазақ!" сняли с проката, рассказал его режиссер

Опубликовано:

Мурат Есжан
Мурат Есжан. Фото: Facebook.com/Murat Yeszhan

Режиссер фильма "Міржақып. Оян, Қазақ!" Мурат Есжан рассказал, почему картину сняли с проката казахстанских кинотеатров спустя две недели после выхода на экран, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский режиссер Мурат Есжан опубликовал пост в своем профиле Facebook, в котором решил ответить на вопрос всех казахстанцев: почему фильм "Міржақып. Оян, Қазақ!" перестали показывать в кинотеатрах страны.

"Возникает много вопросов, почему фильма нет в расписании. Как творческий коллектив, мы не занимались прокатом, но хотелось бы все прояснить.

Фильм демонстрировался в кинотеатрах ровно две недели, начиная с 21 сентября, но по многочисленным просьбам показ продлили до 4 октября", написал режиссер.

Мурат Есжан отметил, что адаптировать сериал из шести серий для больших экранов и создать из него полнометражный фильм предложила РТРК "Казахстан".

"Винить кого-то и искать какие-то причины завершения показа фильма не нужно. Так было запланировано", заявил Есжан.

Режиссер поблагодарил казахстанцев, которые пришли в кинотеатры, чтобы посмотреть фильм на большом экране, и заявил, что в скором времени картина "Міржақып. Оян, Қазақ!" будет доступна на онлайн-платформах.

Напомним, ранее стало известно, что концерты российского юмориста Максима Галкина, которые должны были состояться в Астане и Алматы, окончательно отменили.

Еще в конце августа артист Максим Галкин заявлял в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане.

Позже стало известно, что концерты юмориста все же могут состояться.

Однако недавно концертный зал Qazaqstan в Астане, где собирался выступить Максим Галкин, временно отменил все концерты. Позже "Қазақконцерт" объяснил отмену мероприятий, в том числе и выступления Максима Галкина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2039893-pochemu-film-mirzhaqyp-oyan-qazaq-snyali-s-prokata-rasskazal-ego-rezhisser/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.