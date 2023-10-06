Почему фильм "Міржақып. Оян, Қазақ!" сняли с проката, рассказал его режиссер

Режиссер фильма "Міржақып. Оян, Қазақ!" Мурат Есжан , почему картину сняли с проката казахстанских кинотеатров спустя две недели после выхода на экран, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский режиссер Мурат Есжан опубликовал в своем профиле Facebook, в котором решил ответить на вопрос всех казахстанцев: почему фильм "Міржақып. Оян, Қазақ!" перестали показывать в кинотеатрах страны.

"Возникает много вопросов, почему фильма нет в расписании. Как творческий коллектив, мы не занимались прокатом, но хотелось бы все прояснить.

Фильм демонстрировался в кинотеатрах ровно две недели, начиная с 21 сентября, но по многочисленным просьбам показ продлили до 4 октября", – написал режиссер.

Мурат Есжан отметил, что адаптировать сериал из шести серий для больших экранов и создать из него полнометражный фильм предложила РТРК "Казахстан".

"Винить кого-то и искать какие-то причины завершения показа фильма не нужно. Так было запланировано", – заявил Есжан.

Режиссер поблагодарил казахстанцев, которые пришли в кинотеатры, чтобы посмотреть фильм на большом экране, и заявил, что в скором времени картина "Міржақып. Оян, Қазақ!" будет доступна на онлайн-платформах.

Напомним, ранее стало известно, что концерты российского юмориста Максима Галкина, которые должны были состояться в Астане и Алматы, окончательно отменили.

Еще в конце августа артист Максим Галкин заявлял в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане.

Позже стало известно, что концерты юмориста все же могут состояться.

Однако недавно концертный зал Qazaqstan в Астане, где собирался выступить Максим Галкин, временно отменил все концерты. Позже "Қазақконцерт" объяснил отмену мероприятий, в том числе и выступления Максима Галкина.