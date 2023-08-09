На концерте Трэвиса Скотта распылили перцовый баллончик: пострадали десятки человек

Трэвис Скотт. Фото: Alexander Tamargo / Getty Images for E11EVEN

На минувшем концерте американского рэп-исполнителя Трэвиса Скотта в Риме произошел инцидент – некто в центре толпы распылил перцовый баллончик, десятки человек пострадали.

Вечером в понедельник американский рэпер Трэвис Скотт провел концерт в Риме перед 60 тысячами поклонников на стадионе Circus Maximus. Не обошлось без инцидентов, передает Wanted in Rome.

Например, как пишет издание, некто посреди концерта распылил перцовый баллончик. Это вызвало в толпе панику – люди начали разбегаться, кто-то – перелезать через барьеры.

Кроме того, отмечается, что сразу после начала концерта Скотта – примерно в 21:45 по местному времени – жители Рима почувствовали землетрясение. Об этом люди рассказали в соцсетях, десятки звонков поступили в пожарную службу.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV) о землетрясении ничего не сообщил. При этом многие предположили, что толчки были вызваны концертом Трэвиса Скотта, на котором собрались десятки тысяч человек.

Издание Radio Roma уточняет, что в результате распыления перцового баллончика пострадали около 60 человек.

Напомним, в ноябре 2021 года на фестивале в Хьюстоне, штате Техас, во время выступления Трэвиса Скотта произошла трагедия: в толпе началась давка. В результате около 300 человек получили травмы, 10 человек, среди которых были дети, погибли.

После произошедшего полиция Хьюстона начала расследование. В декабре 2021 года Трэвис Скотт дал интервью, в котором заявил, что пока не готов назвать тех, кто виноват в трагедии, так как его команда все еще пытается разобраться в этом вопросе.

По информации на сайте IMDb, рэпер и продюсер Трэвис Скотт, настоящее имя которого Жак Бермон Вебстер II, родился 30 апреля 1991 года в Хьюстоне, Техас.

Музыкант был номинирован на восемь премий Грэмми, получил музыкальную премию Billboard и премию Latin Grammy. Вместе с возлюбленной Кайли Дженнер воспитывает двоих детей – Сторми и Эйра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2031755-na-kontserte-trevisa-skotta-vnov-raspylili-pertsovyy-ballonchik-postradali-desyatki-chelovek/