Аккаунт Эмбер Херд в Twitter деактивирован после покупки соцсети Маском

Эмбер Херд. Фото: instagram.com/amberheard

Аккаунт американской актрисы Эмбер Херд в Twitter был деактивирован после того, как ее бывший парень Илон Маск купил социальную сеть в конце октября, передает Fox News.

Исчезновение официальной Twitter-страницы актрисы заметили ее фанаты. Когда и почему ее аккаунт удалили из социальной сети, неизвестно. Однако отмечается, что страница пропала после покупки Илоном Маском, бывшим парнем знаменитости, Twitter. Ни Херд, ни Маск не давали комментариев по этой ситуации.

Скриншот аккаунта Эмбер Херд в Twitter: NUR.KZ

Однако аккаунт Херд в Instagram по-прежнему активен. Последний пост был опубликован 2 июня. В нем она поделилась мнением о приговоре по иску о клевете против бывшего мужа Джонни Деппа.

Как пишет издание, Маск подтвердил свои отношения с актрисой в мае 2016 года. Но в августе следующего года пара рассталась.

В 2018 году Херд рассказала Hollywood Reporter, что у нее были "прекрасные отношения" с основателем Tesla.

Напомним, суд присяжных в штате Вирджиния признал бывшую супругу голливудского актера Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете. Ее обязали выплатить 15 млн долларов.

Теперь Эмбер Херд намерена продать дом, чтобы выплатить Джонни Деппу 8,3 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1995772-akkaunt-ember-herd-v-twitter-deaktivirovan-posle-pokupki-sotsseti-ee-byvshim-parnem-maskom/