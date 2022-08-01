Эмбер Херд продаст дом, чтобы выплатить Джонни Деппу 8,3 млн долларов

Эмбер Херд покидает здание суда Фэрфакс в штате Вирджиния. Фото: Win McNamee/Getty Images

Голливудская актриса Эмбер Херд собралась продать свой дом в городе Юкка-Вэлли в калифорнийском округе Сан-Бернардино, чтобы выплатить экс-супругу Джонни Деппу 8,3 млн долларов, передает Mail Online.

21 июля Херд подала апелляцию, чтобы отменить решение суда о выплате компенсации Деппу в размере 10,3 млн долларов.

Чтобы ее жалобу рассмотрели, ей необходимо внести залог в 8,3 млн долларов. И так как Херд не в состоянии выплатить всю сумму, она собирается продать свой дом в Сан-Бернардино, за который может получить 1,5 млн долларов.

Предположительно, дом в Юкка-Вэлли был куплен ею в 2019 году.

К слову, по встречному иску Депп должен выплатить актрисе два миллиона долларов.

Напомним, в начале июня Джонни Депп выиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд. Суд присяжных в штате Вирджиния признал ее виновной в клевете и обязал выплатить Деппу 15 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1981171-ember-herd-prodast-dom-chtoby-vyplatit-dzhonni-deppu-83-mln-dollarov/