Тимати высказался в адрес Пугачевой, попросившей признать ее "иноагентом"

Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial

Российский рэпер Тимати прокомментировал просьбу Аллы Пугачевой включить ее в список "иноагентов" вслед за Максимом Галкиным, передает NUR.KZ.

Максима Галкина 16 сентября в России внесли в список иноагентов, так как он якобы получал финансирование из Украины за политическую деятельность. Сам он прокомментировал это событие, назвав обвинения неправдой. После этого Алла Пугачева попросила власти России признать ее "иноагентом" из солидарности с Галкиным.

На ее просьбу ответил в комментариях под постом в Instagram рэпер Тимати.

"Думаю, что поливать помоями свою «любимую» страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах - это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать «полного кавалера ордена» и споткнуться на неполучении последней степени. Здесь скорее правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит, что «иноагент» половину своей жизни проработал на федеральном Первом канале и именно по этой причине его узнала вся «любимая страна». Желаю вам удачи", - высказался артист.

Пост Аллы Пугачевой и комментарий Тимати. Скрин: instagram.com/alla_orfey

Прокомментировала слова Пугачевой и телеведущая Ксения Собчак на своей странице.

"Алла Борисовна! Я вас всегда любила! И благодарна, что в моей жизни были ваши песни, с которыми я влюблялась и расставалась, горевала и веселилась. Спасибо, что вы - честный и порядочный человек, а не просто "гениальная певица", - заявила Собчак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1988437-timati-vyskazalsya-v-adres-pugachevoy-poprosivshey-priznat-ee-inoagentom/