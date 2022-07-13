"Не ищу смысла в жизни": Дана Есеева рассказала, как переживает заключение мужа

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Блогерша Дана Есеева рассказала о своем состоянии в то время, пока ее супруг Мейржан Туребаев находится под стражей. Она призналась, что не ищет смысла в жизни, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Дану в Instagram о ее состоянии. Пользователь соцсети назвал ее сильной, активной женщиной и отметил, что восхищается ею.

"Благодарю. У меня есть выбор. Страдать или действовать. Жаловаться или делать. Быть в печали или работать. Я, конечно же, выбираю второе. Я не ищу смысла в жизни, а делаю что-то для жизни", - заявила Есеева.

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Напомним, в феврале блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды.

20 апреля Туребаева и Шерниязова взяли под стражу на 10 суток. Позднее адвокат Туребаева пыталась оспорить меру пресечения и оставить блогера под домашним арестом, прокурор же просил арестовать его на два месяца. Но судья оставил меру пресечения в виде ареста на 10 суток без изменений.

29 апреля Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили срок ареста на 2 месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1978242-ne-ischu-smysla-v-zhizni-dana-eseeva-rasskazala-kak-perezhivaet-zaklyuchenie-muzha/