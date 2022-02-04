Автор "Дневника хача" объявил о расставании с внучкой экс-президента Узбекистана

Амиран Сардаров и Мариам Тилляева. Фото: Instagram/amiran495

Известный российский блогер Амиран Сардаров объявил о расставании с внучкой бывшего президента Узбекистана. Об этом он написал в Instagram.

"Мы с Машей расстались увы но, так бывает. Ты умная, энергичная и светлая. Искренне желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен, все самое лучшее у тебя впереди. Ты обязательно найдешь свое счастье. Спасибо тебе за прекрасное время", - написал автор YouTube-канала "Дневник хача", приложив фотографию с Мариам Тилляевой.

Сардаров и Тилляева связали себя узами брака в апреле 2021 года. Церемония прошла в Лас-Вегасе. В качестве священника выступил темнокожий актер, которого загримировали под певца Элвиса Пресли.

Мариам Тилляева является внучкой бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, который скончался в 2016 году.

Мать Тилляевой работает дипломатом. А отец владеет крупным бизнесом.

Ранее блогер признался, что родители Тилляевой перестали общаться с дочерью из-за ее брака с ним.

А летом прошлого года в Сети разразился громкий скандал из-за спорной фотографии в Instagram Сардарова, на которой была изображена Мариам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954568-avtor-dnevnika-hacha-obyavil-o-rasstavanii-s-vnuchkoy-eks-prezidenta-uzbekistana/