"Не хочу пока лететь домой": покинувший Россию Моргенштерн выпустил клип на эту тему (видео 18+)

Моргенштерн и Дилара. Кадр видео: клип "Домой"/Youtube/MORGENSHTERN

Алишер Моргенштерн, покинувший родную страну, выпустил новый клип на тему своего отъезда. В нем он заявил, что "уехал из России, ведь там стало холодно", передает NUR.KZ.

Клип Моргенштерна, опубликованный в Youtube и называющийся "Домой", всего за несколько часов после выхода просмотрели более двух миллионов раз.

"Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму", - признается эпатажный певец в новом треке.

Он также добавил, что пока не хочет идти домой, но "когда-нибудь уйдет".

Судв по всему, сейчас Алишер вместе с супругой Диларой активно и весело проводит время за развлечениями в Дубае. Несмотря на это, Моргенштерн скучает по "своим тачкам и ювелирке", которые, по всей видимости, остались в Москве.

Из получившегося автобиографичным клипа стало также известно, что ресторан артиста продолжает оставаться закрытым - издание Telegram-канал Readovka ранее сообщил, что его закрыли после внеплановой проверки. Тем не менее, Алишер заявил, что не умрет от голода.

В конце сингла Моргенштерн признался, что теперь боится мечтать.

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Напомним, ранее в СМИ сообщили, что Моргенштерн покинул Россию после заявления главы СК о торговле наркотиками. Ранее шоу Моргенштерна сняли с эфира телеканала после его высказывания о Дне Победы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1946356-ne-hochu-poka-letet-domoy-pokinuvshiy-rossiyu-morgenshtern-vypustil-klip-na-etu-temu-video-18/