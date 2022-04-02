Анастасии Волочковой хотят запретить ходить голой по своему участку

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасии Волочковой через суд хотят запретить ходить голой по своему участку и справлять нужду под елкой. Конфликт с соседями по элитному поселку "Новахово" на Рублевке у балерины разгорелся еще в прошлом году, передает Mash.

По информации канала, одна из соседок как-то выглянула в окно и увидела, как балерина справляет малую нужду под деревом. Женщина выложила снимок в общем чате поселка, после чего он утек в интернет.

Между тем Анастасия Волочкова заявила, что на своей земле может ходить в любом виде и делать все, что хочет.

Тогда соседи направились в Тверской суд Москвы с требованием запретить балерине ходить по участку голой и здесь же справлять нужду.

Напомним, ранее фото Анастасии Волочковой в постели вызвало неоднозначную реакцию фанатов. Позже звезда поделилась снимком своего нового имиджа. Также балерина устроила скандал в аэропорту, оголив грудь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1963228-anastasii-volochkovoy-hotyat-zapretit-hodit-goloy-po-svoemu-uchastku/