Волочкова резко сменила имидж

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова всегда умела удивить публику. На этот раз балерина решила обрезать волосы до дерзкой короткой стрижки, хотя и придерживалась раньше классических образов, особенно в прическах.

46-летняя танцовщица поделилась с подписчиками фотографией в новом образе на своей странице в Instagram.

Артистка позировала фотографу, стоя на ступенях широкой лестницы, в белом платье до колен и в черных сапогах. На фото Волочкова также продемонстрировала новую короткую стрижку.

Не все подписчики звезды восхитились переменами. Многие отметили, что образ звезды напоминает стиль 90-х годов.

Тем не менее, нашлись и те, кто поддержал прима-балерину.

"Настя, прекрасный образ!", "Красивая женщина в красивом платье. А какая разница - стиль из 90-х (якобы), из еще каких-то годов?", "Настя на этом фото просто супер!", "Сапоги классные!", "Красотка", – написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962257-volochkova-rezko-smenila-imidzh/