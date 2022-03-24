"Горячая женщина": фото Волочковой в постели вызвало неоднозначную реакцию фанатов

Анастасия Волочкова. Фото : instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова умеет удивлять публику. В этот раз артистка показала, как встречает утро в своей постели, передает NUR.KZ.

"Доброго всем утра и прекрасного дня! Я очень люблю красоту во всем", - написала Анастасия в Instagram, добавив хештеги "утро", "цветы", "радость", "любовь".

На фото балерина запечатлелась обнаженной в спальне, прикрыв тело одеялом. Грациозную позу знаменитости и ее необычное "платье" не могли не отметить фанаты. Верные поклонники осыпали комплиментами артистку.

"Очень все красиво и со вкусом", "Принцесса Диана или шальная императрица", "Как всегда сексуальна", "Хорошее фото, такое эстетичное", "Милота какая", "Афродита", "Шикарная", "Изысканно", - отметили они.

Наиболее внимательные разглядели на фото нечто интересное. Не обошлось и без критики.

"Слева - наручники, справа - плетка. Настя, горячая вы женщина", "Настюха-роковуха", "Димка где? Он уже прячется от вас? Или он в простыню заматывается?", "Балдахин безвкусный, надо убрать", "А что за серая тряпка болтается над койкой?", "Где тут красота? Господи, пошли этой женщине мозги", - гласят комментарии.

Ну а некоторые решили, что это старое фото.

"Это старая фотка. Я помню. Тогда еще все про наручники писали, что слева висят", "Конечно старое фото, лицо еще свежее", - высказались подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961868-goryachaya-zhenschina-foto-volochkovoy-v-posteli-vyzvalo-neodnoznachnuyu-reaktsiyu-fanatov/