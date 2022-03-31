Крис Рок впервые публично рассказал о пощечине от Уилла Смита на "Оскаре"

Крис Рок. Кадр из видео: YouTube/Netflix Is A Joke

Американский комик и актер Крис Рок выступил в бостонском театре Уилбур. Публика встретила его бурными овациями, которые продолжались несколько минут, передает CNN.

Рок растрогался, увидев такой теплый отклик толпы. Затем решил немного разрядить обстановку шуткой.

"Как вы провели выходные?" - спросил Рок у толпы, что вызвало у пришедших смех.

Он отметил, что пока ему нечего рассказать об инциденте с Уиллом Смитом.

"Я сейчас обрабатываю то, что произошло [на Оскаре], так что в какой-то момент я расскажу об этой чертовщине", - пообещал комик.

Известно, что Крис Рок на данный момент выступает со своим туром "Ego Death Tour". После инцидента с пощечиной продажи выросли в два раза. Билеты на ближайшие выступления в Бостоне были полностью распроданы.

Напомним, на 94-й премии "Оскар", которая прошла 28 марта, Крис Рок в своей шутке о Джаде Пинкетт-Смит намекнул на ее проблему выпадения волос. Это не понравилось ее супругу Уиллу Смиту, который поднялся на сцену и ударил Рока.

Позже Смит извинился перед ним в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1962881-kris-rok-vpervye-publichno-rasskazal-o-poschechine-ot-uilla-smita-na-oskare/