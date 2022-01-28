"Подзаработала деньжат": Дана Борисова высказалась о скандале Волочковой в самолете

Дана Борисова. Фото: instagram.com/danaborisova_official

Российская телеведущая Дана Борисова не удержалась и прокомментировала скандал на борту самолета, в который угодила Волочкова из-за маски. Теледива считает, что балерина имеет зависимость от алкоголя и нуждается в помощи, передает NUR.KZ.

Уже несколько дней бурно обсуждается скандал с участием Волочковой в самолете. Балерина подробно рассказала о произошедшем конфликте. Не осталась в стороне и Дана Борисова. Теледива решила озвучить свое мнение по этому поводу.

"Я сознательно никак не комментировала ситуацию с поведением Волочковой в самолете. В свете последних событий, появилась убежденность️, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих или не лезь туда, куда не просят, или же, как говорили нам в ребцентре, спасутся не все.

В случае с Настей, смотреть на все это грустно и печально, историю зашутили, а Настя еще и подзаработала деньжат на очередном скандале", - написала она в своем Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Дана также высказалась в адрес нового бойфренда Волочковой.

"Кстати, как считаете, станет ли очередной любимый человек Анастасии наконец-то тем, кто откровенно и без малодушия попробует сказать правду в глаза. Или станет очередным случайным альфонсом-собутыльником?" - отметила она.

Подписчики Даны оставили свои многочисленные отзывы. Многие вступились за балерину.

"К чему ваш пост?", "Дана, вы серьезно? Вам есть дело до Анастасии, ее бойфренда и ее деньжат? Анастасии нет до вас никакого дела, и это очевидно", "Комментируйте свою жизнь, с чего вы взяли, что всем надо знать ваше мнение?", "Никогда не нужно обсуждать чужую жизнь", "Это ее личное дело! И вы тоже на ней и на этой теме зарабатываете деньжат", - написали они.

Мы писали также, что Волочкова собралась замуж за нового бойфренда, несмотря на слухи о его преступном прошлом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1953439-podzarabotala-denzhat-dana-borisova-vyskazalas-o-skandale-volochkovoy-v-samolete/