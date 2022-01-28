"Абсолютно бесчеловечно": Хлебникову возмутила скрытая съемка ее лица и квартиры после пожара

Марина Хлебникова. ФОто: instagram.com/marina_hlebnikova_official

Марина Хлебникова, вернувшаяся домой после пожара, возмутилась действиями журналиста, снявшего ее без согласия на скрытую камеру. Артистка пожаловалась, что пришедший в ее квартиру человек прикинулся работником жилищно-коммунального хозяйства, а сам тайно стал снимать видео, передает NUR.KZ.

В своем Instagram певица назвала его поступок бесчеловечным.

"Абсолютно бесчеловечно прийти и прикинуться работником "жилищника" под видом проверки квартиры после пожара, а потом оказаться желтым журналистом со скрытой съемкой. Согласия на съемку и публикацию я, естественно, не давала. Юристы уже работают.

Друзья, помните, как несколько лет назад все писали: "Куда пропала Хлебникова?". Хлебникова просто устала от обмана и вмешательства в свою личную жизнь, слухов и домыслов!" - возмутилась Марина.

Story Марины Хлебниковой. Скрин: instagram.com/marina_hlebnikova_official

На снятых кадрах оказалась квартира Хлебниковой с обугленными от огня стенами, а также она сама. Артистка немного прихрамывает и выглядет уставшей.

Ситуацию с видео прокомментировал директор певицы Данила Прайс, пишет Газета.ру.

"Так получилось, что человек, который к ней пришел со скрытой камерой, представился именно как раз работником "Жилищника". Она, естественно, пустила его в дом, он пришел по вопросу каких-то трещин в стенах, якобы он пришел по этой теме, ему надо было поснимать эти стены. Оказался человек журналистом.

Человек оказался мошенником, в данный момент у нее полиция, она пишет заявление. Они поедут снимать записи с камер видеонаблюдения, чтобы этого человека привлечь по суду", - заявил Прайс.

Он подчеркнул, что иск будет подаваться против того, кто производил съемку, а не редакции газеты.

"Они скажут, что это их внештатный сотрудник или что не знают этого человека - нам подкинули. Как это обычно бывает. В первую очередь хотим наказать виновного. У нас сейчас готовятся два суда. Первый по поводу человека, который в самом начале проник незаконно в квартиру и сделал эти фотографии, которые по всему Интернету разошлись. Это незаконное проникновение в квартиру. Мы не знаем, от кого это было. В этом сейчас разбирается полиция и юристы", - заключил директор.

Ранее мы писали, что известная российская певица Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в квартире в Москве. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что знаменитость впала в кому. А недавно Марина Хлебникова раскрыла, что произошло в ночь пожара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1953436-absolyutno-beschelovechno-hlebnikovu-vozmutila-skrytaya-semka-ee-litsa-i-kvartiry-posle-pozhara/