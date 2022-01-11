"Я потеряла сознание": Марина Хлебникова раскрыла, что произошло в ночь пожара

Марина Хлебникова. Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

Певица Марина Хлебникова дала интервью, в котором рассказала, что произошло в ночь пожара, после которой ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По утверждению артистки, причиной возгорания стало вовсе не курение.

Интервью из больницы Хлебникова дала на шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". В нем звезда рассказала о своем состоянии.

"Я нахожусь еще полностью на постельном режиме, мне нелегко и боли есть. Врачи, конечно, трудятся и продолжают трудиться, потому что ожоговая болезнь - это отдельная история. Когда я оказалась в больнице, я оказалась не просто в больнице - я оказалась в реанимации.

В реанимации я пробыла больше двух недель, и только примерно с 5-го декабря я оказалась уже в самом отделении - высокая температура, постоянные боли, кашель, невозможность дышать и, конечно, кислород, лекарства, капельницы и круглосуточно то ли ты спишь, то ли ты не спишь. Это, конечно, ребят, очень тяжело. Я в бинтах, а бинты в йоде - они же йодом лечат ожоги. У меня бинты желтого цвета", - поделилась Марина.

Певица в подробностях рассказала о событиях того злополучного вечера.

"Я была такая уставшая. Мы же приехали с Димой Чижовым с гастролей тяжелых. Я, когда приехала домой 18-го числа, еще какие-то дела домашние поделала, поездила на машине, потому что мне нужно было в поликлинику съездить. В магазин я заскочила, в аптеку. Где-то в семь приехала, говорю: "Мам, я что-то прям умираю, спать хочу". И все, легла спать. А очнулась 19-го в больнице. Я потеряла сознание. А когда меня врач разбудила в реанимации, она спросила: "Вы знаете, что мы вас с того света выдернули?". Вот что было", - вспоминает знаменитость.

Как утверждает Хлебникова, причиной пожара стала вовсе не непотушенная сигарета. Она пояснила, что привыкла засыпать под компьютер.

"Скорее всего, я поставила один зарядник - телефон, потому что все посадила после поездки, второй, включила компьютер, на котором включила кино, чтобы спать. Потом у меня наверняка еще что-то заряжалось дополнительно - приборы, с которыми мы ездили на гастроли, то есть там еще нагрузка достаточно сильная. Если я уснула, вполне могло быть короткое замыкание", - предположила Марина.

Родные певицы также заявили, что та никогда не курила в доме.

Напомним, ранее мы писали, что известная российская певица Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в квартире в Москве. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что знаменитость впала в кому.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950390-ya-poteryala-soznanie-marina-hlebnikova-raskryla-chto-proizoshlo-v-noch-pozhara/