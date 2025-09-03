"За 3 года 3 ребенка": младшая сестра Торегали Тореали сообщила о новой беременности

Младшая сестра казахстанского артиста Торегали Тореали Дина сообщила о третьей беременности в соцсети - девушка показалась с округлившимся животом, передает NUR.KZ.

"Самый прекрасный дар Всевышнего - это то, что внутри меня бьется еще одно сердце. Счастье утроилось. Слава Богу", - написала Дина Тореали.

На видео Дина в светлом костюме стоит посреди улицы и улыбается, заметен ее округлившийся живот. Ее супруг подходит и нежно обнимает ее. Видно, как молодые люди счастливы. Отметим, что у них подрастают два сына.

"За 3 года 3 ребенка. Какая смелость! Желаю вам легких родов", "Почему она себя не побережет. Каждые роды - это стресс для организма", "Как бы не сглазить, красивая пара", "Классно как! В молодости не заметны трудности с родами", - отметили в соцсети.

Напомним, Дина Тореали вышла замуж в 2022 году. В декабре 2023 года родила первенца. Минувшей зимой сестра Торегали Тореали стала мамой во второй раз. В январе Дина Тореали провела обряд "қырқынан шығару" второму сыну.

