Дина Тореали провела обряд "қырқынан шығару" второму сыну (фото)

Младшая сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали Дина, которая не так давно стала мамой во второй раз, показала в соцсети фото с обряда "қырқынан шығару", передает NUR.KZ.

Напомним, в декабре младшая сестра Торегали Тореали стала мамой во второй раз. У Дины Тореали родился сын, которого назвали Ибрагимом.

Дина провела ребенку обряд "қырқынан шығару". Счастливая молодая мама разместила с семейного мероприятия фото в соцсети. На фото можно увидеть колыбельку, праздничный торт, воздушные шары и другие атрибуты праздника.

"Желаю, чтобы мой сын вырос настоящим мужчиной", - отметила Дина.

"Какая красивая у вас колыбель", "Сама еще как ребенок", "Вы становитесь похожей на свою енешку", "Молодец, Дина, всегда все делает в национальном стиле", - отметили в Сети, пожелав малышу долгих лет жизни.