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Дина Тореали провела обряд "қырқынан шығару" второму сыну (фото)

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Дина Тореали
Дина Тореали. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Младшая сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали Дина, которая не так давно стала мамой во второй раз, показала в соцсети фото с обряда "қырқынан шығару", передает NUR.KZ.

Напомним, в декабре младшая сестра Торегали Тореали стала мамой во второй раз. У Дины Тореали родился сын, которого назвали Ибрагимом.

Дина провела ребенку обряд "қырқынан шығару". Счастливая молодая мама разместила с семейного мероприятия фото в соцсети. На фото можно увидеть колыбельку, праздничный торт, воздушные шары и другие атрибуты праздника.

"Желаю, чтобы мой сын вырос настоящим мужчиной", - отметила Дина.

"Какая красивая у вас колыбель", "Сама еще как ребенок", "Вы становитесь похожей на свою енешку", "Молодец, Дина, всегда все делает в национальном стиле", - отметили в Сети, пожелав малышу долгих лет жизни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208060-dina-toreali-provela-obryad-yr-ynan-shy-aru-vtoromu-synu-foto/

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