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    Шоубиз

      Баян Алагузова ответила, имеет ли любимицу среди дочерей

      Опубликовано:

      Баян Алагузова с дочерью
      Баян Алагузова с дочерью. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

      Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова ответила на самый популярный вопрос пользователей соцсети - имеет ли она любимицу среди младших дочерей, передает NUR.KZ.

      "Почему вы любите Алису больше, чем Алму? Почему вы держите Алису? Почему вы смотрите в сторону Алисы? Зачем вы так с Алмой! Это несправедливо" - задаются вопросами поклонники Баян Алагузовой.

      Продюсер решила ответить на них в сторис, записав видео.

      "Ребята, ну честно, это смешно. Любая мать согласится со мной, что ты не можешь любить одного ребенка больше, а другого меньше. Это как пять пальцев, ты же не можешь сказать, что тебе один палец нравится, а другой нет.

      Это могло так показаться, потому что у Алисы есть привычка - Алиса не дает взять Алмушку первой, она устраивает большой скандал со слезами с горошину, ее я должна взять первой, наверное, на правах старшей или она знает об этом.

      Так получилось, что она на 15 дней больше со мной знакома. Алмушка она более терпеливая, более сдержанная, не такая эмоциональная, она начинает плакать вместе. И мне приходится как-то регулировать ситуацию", - рассказала Баян Максаткызы.

      Продюсер отметила, что уделенного времени, внимания и любви девочки получают одинаково.

      "У Алмушки есть какая-то особенная связь с папой. А у папы есть какая-то особенная связь с Алмушкой. И им очень комфортно друг с другом", - дополнила она.

      Баян Алагузова добавила, что вся семья с нетерпением ждет большого праздника - первого дня рождения девочек.

      "Готовимся к празднику, к годику, мы все в трепетном ожидании. Вроде бы только вчера они родились, а мы уже ожидаем наш большой семейный праздник", - поведала счастливая мама.

      Напомним, в начале августа прошлого года Баян Алагузова стала мамой в третий раз. У нее родилась дочь Алиса. Через 15 дней она объявила о рождении дочери Алмы.

      Позже продюсер призналась, что Алиса и Алма появились на свет благодаря возможностям суррогатного материнства.

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