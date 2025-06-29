"Свадьба века" Джеффа Безоса и Лорен Санчес прошла на фоне протестов венецианцев (фото, видео)

Миллиардер Джефф Безос женился на журналистке Лорен Санчес. Праздничное торжество в Венеции посетили около 200 гостей. СМИ сообщают, что свадьбе предшествовали протесты венецианцев.

Джефф Безос и Лорен Санчес связали себя узами брака. По информации журнала Vogue, Джефф Безос является основателем компаний Amazon и Blue Origin. Американский предприниматель занимает четвертое место в списке миллиардеров Forbes, его состояние - 234 млрд долларов. Лорен Санчес - бывшая телеведущая, обладательница премии "Эмми". Для обоих это не первый брак.

Праздничные торжества прошли в Венеции с 26 по 28 июня. На мероприятия были приглашены больше 200 гостей. По разным оценкам, пара потратила на празднование от 10 до 48 млн долларов.

Стало известно, что Лорен Санчес после замужества сменила фамилию на Санчес Безос. Она также сменила имя пользователя на странице в Instagram, где опубликовала свою свадебную фотографию с Безосом и закрепила ее в профиле. Пост она сопроводила подписью: "27.06.2025".

Euronews пишет, что Джефф Безос и Лорен Санчес познакомились в 2016 году, официально вышли в свет как пара - только в 2019, когда миллиардер развелся с Маккензи Скотт. А помолвка состоялась в 2023 году.

Основное торжество прошло в пятницу, 27 июня, на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Задолго до нее событие окрестили "свадьбой века".

Накануне десятки частных самолетов и яхт прибыли в Венецию. Среди гостей - знаменитости, включая Леонардо ДиКаприо, членов семьи Кардашьян, Опру Уинфри и дочь президента Дональда Трампа Иванка с мужем Джаредом Кушнером.

По сведениям издания, свадьбе предшествовали протесты горожан, продолжавшиеся несколько дней: венецианцы считают, что у них "отобрали" город, и без того страдающий от чрезмерного внимания.

Протестующие устроили небольшие акции протеста, развернув баннеры против Безоса на знаковых венецианских достопримечательностях. В качестве причин для беспокойства критики называют трудовую практику Amazon, продолжающиеся налоговые споры с европейскими правительствами и политические связи Безоса.

Как сообщило министерство туризма Венеции, всего за один день свадьба Безоса и Санчес могла обеспечить до 68% годового туристического дохода города.

По данным венецианской ассоциации экологических исследований Corila, Безос пожертвовал по одному млн трем экологическим исследовательским организациям, работающим над сохранением Венеции.

Напомним, ранее Русская служба BBC сообщала, что Безос отправил в космос свою невесту Лорен Санчес и еще пять женщин: ведущую CBS Гейл Кинг, бывшую ракетчицу NASA Аишу Боу, активистку движения за гражданские права Аманду Нгуен, кинопродюсера Керианн Флинн и поп-певицу Кэти Перри.

В начале года основатель компании Meta Марк Цукерберг стал "героем" соцсетей после того, как, предположительно, посмотрел на декольте невесты миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес.

А в прошлом году Джефф Безос вернул себе статус самого богатого человека в мире. Ему удалось сделать это благодаря продаже акций своей компании.