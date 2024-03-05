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Джефф Безос вернул себе статус самого богатого человека в мире

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Джефф Безос
Джефф Безос. Фото: Mandel Ngan / Contributor / Getty Images

Основатель Amazon Джефф Безос вернул себе статус самого богатого человека в мире. Ему удалось сделать это благодаря продаже акций своей компании, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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По данным Bloomberg, состояние Безоса в настоящий момент составляет 200 млрд долларов, что на 23,4 млрд больше, чем в начале 2024 года.

Илон Маск опустился на второе место в данном рейтинге, владея чистым капиталом в размере 198 млрд долларов. Гендиректор Tesla потерял в этом году 31,3 млрд долларов, поскольку к началу 2024 года акции Tesla упали более чем на 24%. В последний раз Безос возглавлял рейтинг самых богатых людей мира осенью 2021 года.

В последние годы Безос, Маск и Бернар Арно (председатель конгломерата LVMH) по очереди получают титул богатейших людей мира. При этом согласно другому рейтингу, Арно по-прежнему находится на вершине списка.

Так, Forbes рассчитывает чистую стоимость активов иначе, чем Bloomberg. По состоянию на 4 марта Арно и его семья по-прежнему занимают первую строчку в списке миллиардеров Forbes. По данным издания, капитал семьи составляет 228,8 млрд долларов. По оценкам Forbes, капитал Маска составляет 202,3 млрд долларов (второе место в рейтинге), а капитал Безоса - 198,5 млрд долларов (третья строчка рейтинга).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2064557-dzheff-bezos-vernul-sebe-status-samogo-bogatogo-cheloveka-v-mire/

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