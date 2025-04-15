Кэти Перри, Лорен Санчес и вся женская команда вернулись на Землю после полета в космос. Зачем Безос их туда отправлял?

Ракета New Shepard принадлежащей основателю торгового гиганта Amazon Джеффу Безосу компании Blue Origin стартовала с космодрома в Техасе и вывела в космос женский экипаж из шести человек — первый со времен полета Валентины Терешковой в 1963 году.

Безос отправил в космос свою невесту Лорен Санчес и еще пять женщин: ведущую CBS Гейл Кинг, бывшую ракетчицу NASA Аишу Боу, активистку движения за гражданские права Аманду Нгуен, кинопродюсера Керианн Флинн и поп-певицу Кэти Перри.

Ракета New Shepard стартовала около 8:30 утра (13:30 по Гринвичу) и достигла так называемой «линии Кармана» — признанной границы космоса, находящейся на высоте около 100 км над поверхностью Земли.

Полностью автоматизированный корабль поднялся на эту высоту вертикально, затем капсула с экипажем отделилась и опустилась на землю с помощью парашютов и ракетного замедлителя.

Полет длился около 11 минут, в течение короткого времени на борту было состояние невесомости.

Миссия NS-31 стала 11-м полетом человека в космос для ракеты New Shepard компании Blue Origin и 31-м в ее истории. До сегодняшнего дня в рамках программы в космос отправились 52 человека. Сколько стоит одно место на New Shepard, компания не разглашает.

Перед стартом женщины сфотографировались для журнала Elle, который не без иронии сообщил, что это первый раз, когда люди отправляются в космос с макияжем. «Космос наконец-то станет гламурным», — добавила Санчес.

Кэти Перри и Гейл Кинг по выходу из капсулы опустились на колени и поцеловали землю.

«Я так горжусь этой командой, — со слезами на глазах сказала Лорен Санчес после приземления. — Я не могу выразить это словами». «Земля выглядела такой тихой, — сказал она, добавляя, что она этого не ожидала. — Она была тихой, но очень живой».

Гейл Кинг призналась, что самым ярким моментом полета для нее было услышать, как Кэти Перри исполняет песню Луи Армстронга What a Wonderful World.

Керианна Флинн поделилась историей о том, как ее сын рассказал своим друзьям, что она собирается в космос, а они сказали ему: «Мамы не летают в космос». «Эта мама полетела в космос», — улыбнулась она.

Аиша Боу рассказала, что «чувствовала энергию в капсуле», и что когда они достигли космоса, был момент, когда женщины просто смотрели друг на друга.

На пресс-конференции после полета Кэти Перри спросили, зачем она взяла в космос ромашку.

Перри ответила, что взяла ромашку, потому что ее дочку зовут Дэйзи, то есть «ромашка».

Ромашку часто считают сорняком, добавила Перри, но для нее цветы — это улыбка бога.

Аишу Боу, ученую-ракетчицу, на пресс-конференции представили как первую женщину с Багамских островов, побывавшую в космосе.

Боу напомнила, что корабль Алана Шепарда «Freedom 7» приводнился у Багамских островов, и сейчас она на корабле «Новый Шепард» смогла почти повторить его траекторию.

Алан Шепард в мае 1961 года стал вторым землянином, побывавшим в космосе, только его корабль не облетал Землю, как «Восток-1» Юрия Гагарина, а «выпрыгнул» далеко за линию Кермана и вернулся.

Первый и последний чисто «женский» полет в космос состоялся более 60 лет назад, когда советский космонавт Валентина Терешкова стала первой женщиной, совершившей одиночный полет в космос на корабле «Восток-6».

Не исключено, что у нового полета женщин в космос есть и еще одна задача — поддержать общественный интерес к Blue Origin, поскольку конкурентная борьба в сфере космического туризма набирает обороты.

Главный конкурент Безоса здесь — компания Virgin Galactic, которая предлагает аналогичные суборбитальные полеты.

В январе более мощная ракета Blue Origin под названием New Glenn успешно завершила свой первый беспилотный орбитальный полет.

В будущем Blue Origin собирается доставлять космических туристов на орбиту, напрямую конкурируя со SpaceX Илона Маска.

В целом же, по оценкам экспертов, именно между Маском и Безосом развернется основная борьба за коммерческие космические запуски. Пока Space X заметно опережает конкурента: ракеты семейства Falcon 9 стартовали уже 469 раз. В отличие от них, Blue Origin осуществила всего 31 успешный запуск своего корабля New Shepard.

Ранее в этом году Blue Origin запустила свою более крупную многоразовую ракету New Glenn (названную в честь Джона Гленна, первого американца, побывавшего на орбите Земли) с мыса Канаверал во Флориде. Компания утверждает, что она работает как «коммерческий авиалайнер (но на более чистом топливе)» и сможет доставлять 13 тонн полезного груза на геостационарную орбиту и 45 тонн — на низкую околоземную орбиту.

Тем не менее Blue Origin остается на втором месте в этой космической битве. SpaceX в настоящее время производит и запускает две ракеты: Falcon 9 и Falcon Heavy. Особенностью этих ракет стала разработка разгонных ступеней, которые возвращаются на Землю для ремонта, что позволяет экономить деньги и помогает SpaceX обходить конкурентов.

SpaceX также использует космическую капсулу Dragon, которая может доставлять экипаж и грузы на Международную космическую станцию, и работает над созданием большой ракетно-космической системы Starship, которая сможет доставлять в космос полезные грузы значительной массы.

SpaceX и Blue Origin уже столкнулись в суде, пытаясь поделить миллиарды долларов государственного финансирования, а их владельцы обменивались колкостями в соцсети X (тоже принадлежащей Маску).

Соперники Маска опасаются, что он стремится создать монополию в частной космической отрасли. Blue Origin уже бьет тревогу по поводу потенциально несправедливых конкурентных преимуществ SpaceX в космической гонке.

Все это означает, что сегодня на кону для Безоса стоит многое.