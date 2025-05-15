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"Ценю свое спокойствие": Асель Садвакасова рассказала, как изменилась ее жизнь на Бали

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Асель Садвакасова
Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса, продюсер и певица Асель Садвакасова, звезда фильма "Келинка тоже человек", призналась, что ее образ жизни на Бали приносит ей умиротворение и успокоение, передает NUR.KZ.

Асель Садвакасова, которая не так давно развелась с мужем, отметила, что жизнь на Бали - размеренная и спокойная - приносит ей умиротворение.

"Мне так нравится сейчас мой образ жизни, и вся моя простая, однообразная, даже иногда скучная, но такая классная рутина.

После всех эмоциональных переживаний, стресса и нервного истощения я сейчас ценю больше всего свое спокойствие и стараюсь организовать свою жизнь так, чтобы переживаний было меньше", - отметила она.

Асель призналась, что поменяла ценности и приоритеты. Она ходит на йогу, купается в ледяной купели, много времени проводит в тишине и на природе. Однажды она уже показывала, как проходит ее утро на Бали.

"Скажи мне 5 лет назад, что я буду все это любить - я бы посмеялась", - заключила она.

Немногим ранее Асель Садвакасова показала кадры из Дубая.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2245167-cenyu-svoe-spokoystvie-asel-sadvakasova-rasskazala-kak-izmenilas-ee-zhizn-na-bali/