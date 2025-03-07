Асель Садвакасова показала, как проходит ее утро на Бали (видео)

Казахстанская актриса, продюсер и певица Асель Садвакасова, звезда фильмов "Келинка тоже человек", "Замуж в 30", показала, как проходит ее утро на Бали, передает NUR.KZ.

Мы писали, что Асель Садвакасова переехала из США в Индонезию и провела рум-тур по роскошному дому на Бали. Актриса показала в соцсети, как проходит ее утро на райском острове.

Асель встает рано в 7 часов утра. Затем проводит косметические процедуры по уходу за собой, застилает постель, медитирует во дворе на лоне природы, читает книги, а затем отправляется на йогу. А после занимается делами.

"Какая красота на Бали", "Недельку там хватает быть, потом все. Скучно", "Все красиво, но, наверное, много насекомых", "Моя любовь", "Красотка", - отреагировали подписчики.