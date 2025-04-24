"Роскошная": Асель Садвакасова показала кадры из Дубая

Казахстанская актриса, продюсер и певица Асель Садвакасова, живущая на Бали, показала кадры из Дубая, куда летела недавно на день рождения подруги, передает NUR.KZ.

Асель выложила фото в своем блоге в Instagram. На кадрах видно, как хорошо провела время актриса в компании друзей - они наслаждались морским воздухом, солнцем, катались на яхте, танцевали и много смеялись.

Для особого дня Садвакасова выбрала прекрасный наряд, который подчеркнул ее женственность и легкость.

"Незабываемый день рождения Индирочки в Дубае", - отметила Асель.

"Роскошная", "Это было прекрасно", "Аселя, вы шикарная", "Как я вас обожаю", "Где купили такое платье?", "Классные", "И все же в глазах тоска", "Аселя, какая вы красивая", "Какой прекрасный наряд", - написали ей в Сети.

Ранее Асель Садвакасова рассказала, к какому выводу пришла. Она считает, что отдых должен стать частью жизни.