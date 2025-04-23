Айжулдыз Адайбековой провели обряд "сырға салу" (видео)

Казахстанская актриса Айжулдыз Адайбекова, дочь известной певицы и актрисы Жанар Айжановой, показала в Instagram, как ей провели обряд "сырға салу", передает NUR.KZ.

Важными и волнующими моментами из своей жизни Айжулдыз поделилась в сторис. Девушке провели традиционный обряд "сырға салу". Все это прошло во время сватовства.

Родные жениха пришли знакомиться с семьей невесты, они привезли подарки и серьги для будущей келин. Шашу из конфет, богатый дастархан, улыбки и объятия - теперь две семьи породнились.

Отметим, что несколько дней назад Айжулдыз и Сакен скрепили свой союз официально и показали свидетельство о заключении брака.

Пара заключила "неке" еще в начале этого года. Молодые люди теперь готовятся к свадьбе.

Жанар Айжанова подарила новоявленному зятю красивый чапан.

"Будь как патша (царь, государь - прим. ред.)", - заявила актриса.

Накануне Айжулдыз Адайбекова провела девичник в живописном месте.