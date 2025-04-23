Айжулдыз Адайбековой провели обряд "сырға салу" (видео)
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Казахстанская актриса Айжулдыз Адайбекова, дочь известной певицы и актрисы Жанар Айжановой, показала в Instagram, как ей провели обряд "сырға салу", передает NUR.KZ.
Важными и волнующими моментами из своей жизни Айжулдыз поделилась в сторис. Девушке провели традиционный обряд "сырға салу". Все это прошло во время сватовства.
Родные жениха пришли знакомиться с семьей невесты, они привезли подарки и серьги для будущей келин. Шашу из конфет, богатый дастархан, улыбки и объятия - теперь две семьи породнились.
Отметим, что несколько дней назад Айжулдыз и Сакен скрепили свой союз официально и показали свидетельство о заключении брака.
Пара заключила "неке" еще в начале этого года. Молодые люди теперь готовятся к свадьбе.
Жанар Айжанова подарила новоявленному зятю красивый чапан.
"Будь как патша (царь, государь - прим. ред.)", - заявила актриса.
Накануне Айжулдыз Адайбекова провела девичник в живописном месте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2238633-ayzhuldyz-adaybekovoy-proveli-obryad-syr-a-salu-video/