Айжулдыз Адайбекова провела девичник в живописном месте

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова, дочь известной актрисы Жанар Айжановой, которая готовится к свадьбе, провела девичник в живописном месте, передает NUR.KZ.

Горы, зелень, свежий воздух, забавные домики в сказочном стиле, близкие подруги, много угощений, игры, море улыбок и хорошего настроения - все в этот день было особенным.

К слову, девичник Айжулдыз Адайбековой, которая недавно официально зарегистрировала брак с экстрим-блогером Сакеном Кагаровым, удался на славу.

Актриса призналась, что это один из лучших дней в ее жизни.

"Это был самый лучший девичник", - отметила Айжулдыз.

На фото можно увидеть, что невеста, как и ее подруги, оделась тепло и удобно. Но неизменным атрибутом ее "лука" была белая фата.

Отметим, что Айжулдыз Адайбекова вышла замуж по мусульманским традициям в начале этого года.

Сторис Айжулдыз Адайбековой. Скриншот: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova