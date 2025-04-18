Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров официально зарегистрировали брак
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Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова и экстрим-блогер Сакен Кагаров теперь законные супруги. Фото со свидетельством о заключении брака молодые люди разместили в Instagram, передает NUR.KZ.
В январе Сакен и Айжулдыз заключили брак по мусульманским традициям. Теперь же молодые люди официально стали мужем и женой. Документ они показали на фото, которое разместили в своих блогах.
"Пишем новую историю", - отмечено под фото.
Пользователи соцсети, в числе которых коллеги молодоженов, поздравили их с заключением брака.
"Поздравляю, дорогие, счастья!", "Сияйте вместе", "Будьте счастливы", "Пусть ваш брак будет счастливым", "Будьте всегда вместе в объятиях счастья", "Пусть ваша любовь будет вечной", "Так рада за вас, такие классные, молодые, крутые, счастливые", - гласят комментарии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2236980-ayzhuldyz-adaybekova-i-saken-kagarov-oficialno-zaregistrirovali-brak/