Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров официально зарегистрировали брак

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова и экстрим-блогер Сакен Кагаров теперь законные супруги. Фото со свидетельством о заключении брака молодые люди разместили в Instagram, передает NUR.KZ.

В январе Сакен и Айжулдыз заключили брак по мусульманским традициям. Теперь же молодые люди официально стали мужем и женой. Документ они показали на фото, которое разместили в своих блогах.

"Пишем новую историю", - отмечено под фото.

Пользователи соцсети, в числе которых коллеги молодоженов, поздравили их с заключением брака.

"Поздравляю, дорогие, счастья!", "Сияйте вместе", "Будьте счастливы", "Пусть ваш брак будет счастливым", "Будьте всегда вместе в объятиях счастья", "Пусть ваша любовь будет вечной", "Так рада за вас, такие классные, молодые, крутые, счастливые", - гласят комментарии.