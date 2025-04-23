Видео с младшими дочерьми Баян Алагузовой умилило Казнет

Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алаузова показала своим подписчикам в Instagram видео с мужем и с младшими дочерьми - Алисой и Алмой, передает NUR.KZ.

На кадрах, которыми Баян Алагузова поделилась со своей читательской аудиторией, видно, как малышки Алма и Алиса ползут к маме, рядом сидит отец и зовет их к себе, но обе девочки хотят, чтобы их взяла на руки именно мама. Эта сцена умилила звездных родителей и пользователей соцсети.

"Обе к маме", - подписала видео Баян Алагузова.

"Сладкие", "Алмусену папа забрал, жаным", "Цыплятки, как здорово", "Как это мило", "Конечно, мама есть мама", "Пупсики", "Прелесть", "Это и есть счастье", "На такое счастье можно смотреть бесконечно", - отметили в соцсети.

Напомним, в августе прошлого года Баян Алагузова стала мамой в третий раз. Через 15 дней после этого она сообщила о рождении четвертой дочери.

Позже продюсер рассказала без утайки, что Алиса и Алма появились на свет благодаря возможностям суррогатного материнства.