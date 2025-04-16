Ерке Есмахан показала подарок от RaiM ко Дню Козы-Корпеш и Баян-Сулу

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, которая скоро станет мамой в третий раз, показала, какой подарок преподнес ей RaiM на День влюбленных, передает NUR.KZ.

15 апреля в Казахстане праздновали День Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Супруг Ерке Есмахан, певец RaiM, не оставил любимую жену без внимания.

"Пришли поздравить меня вдвоем, Муслим на учебе", - рассказала Ерке и показала фото RaiM и младшего сына Ислама.

Ерке ожидал огромный и роскошный букет сирени. На одном из кадров можно увидеть вытянутую руку артистки, а на ней часы и кольцо. Впрочем, RaiM часто балует Ерке и без повода. Он дарит ей цветы и брендовые сумочки - к ним певица имеет слабость.

Так, на Новый год в подарок от мужа Ерке получила сумочку вишневого цвета от известного мирового бренда и туфельки в тон к ней. Еще одна сумочка за 12 миллионов тенге пополнила гардероб певицы 8 марта.

Напомним, Ерке Есмахан рассказала, почему отказалась от большого тоя в честь своего 40-летия.