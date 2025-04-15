Ерке Есмахан рассказала, почему отказалась от большого тоя в честь своего 40-летия

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ожидающая третьего ребенка, рассказала, почему они с RaiM, отказались от проведения тоя в этом году, передает NUR.KZ.

Ерке написала новый пост в Instagram, где разместила фото с семьей. Она рассказала, почему решила не проводить той в честь своего 40-летия и первого дня рождения сына Ислама, который ранее планировала.

"Человек предполагает, а Бог располагает. Это правда. Мы хотели этим летом провести большой той, это должен был быть "той года".

Но изменили все планы, поскольку один малыш собрался появиться на свет. Даст Аллах, мы проведем той в следующем году с двойным размахом. Если снова кто-нибудь не соберется на свет", - отметила она.

"Сделайте все сразу - свадьбу, один годик ребенку и прочие тои за один раз", "Жизнь-мечта, любовь-мечта", "Все будет, главное, чтобы дети были живы-здоровы", - написали ей в Сети.

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