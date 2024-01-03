Ерке Есмахан показала, какой подарок получила от Raim на Новый год (фото)

Казахстанская певица Ерке Есмахан разместила в соцсети теплые семейные кадры встречи Нового года. Она также показала, что подарил ей любимый муж на праздник, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан поделилась кадрами встречи Нового дома в кругу семьи в своем сторис.

Она отметила, что первый новогодний праздник ее сына Ислама, которого она родила чуть больше месяца назад, прошел замечательно.

В доме была украшена традиционная елка и, конечно же, все члены семьи получили подарки.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ерке показала и свой подарок, который ей преподнес любимый муж - певец Raim. Под елочкой ее ожидали лакированная сумочка вишневого цвета от известного мирового бренда и туфельки в тон к ней.

"Подарок от моего Санты", - отметила исполнительница.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, перед встречей Нового года Ерке и Raim сделали романтические фото в горах.