Ерке Есмахан показала, какой подарок получила от Raim на Новый год (фото)
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Казахстанская певица Ерке Есмахан разместила в соцсети теплые семейные кадры встречи Нового года. Она также показала, что подарил ей любимый муж на праздник, передает NUR.KZ.
Ерке Есмахан поделилась кадрами встречи Нового дома в кругу семьи в своем сторис.
Она отметила, что первый новогодний праздник ее сына Ислама, которого она родила чуть больше месяца назад, прошел замечательно.
В доме была украшена традиционная елка и, конечно же, все члены семьи получили подарки.
Ерке показала и свой подарок, который ей преподнес любимый муж - певец Raim. Под елочкой ее ожидали лакированная сумочка вишневого цвета от известного мирового бренда и туфельки в тон к ней.
"Подарок от моего Санты", - отметила исполнительница.
Напомним, перед встречей Нового года Ерке и Raim сделали романтические фото в горах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2053669-erke-esmahan-pokazala-kakoy-podarok-poluchila-ot-raim-na-novyy-god-foto/