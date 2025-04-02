Обучившаяся в Лондоне по программе "Болашак" Айгуль Иманбаева дала три совета в соцсети

Казахстанская певица и актриса Айгуль Иманбаева дала три полезных совета своим подписчикам в соцсети. Артистка считает, что нужно быть прежде всего позитивным, передает NUR.KZ.

48-летняя Айгуль Иманбаева дала три ценных совета для качественной жизни.

"Просыпайтесь и занимайтесь спортом, правильно питайтесь, молитесь, это первое. Во-вторых, избавьтесь от негатива в ваших мыслях, речи.

Возьмите на контроль все, о чем вы думаете каждый день, о чем говорите, что делаете. В-третьих, читайте книги, получайте образование, развивайтесь.

Возраст - не помеха, это ограничение всего лишь в вашей голове. Если все это вы будете делать, то вам покорится любая крепость и вершина", - заявила она.

"Как вы правы! Любому уважающему себя человеку это нужно", "Согласна на 100 процентов", "Классные советы", "Жаным, красавица", - гласят комментарии к видеообращению актрисы.

Напомним, летом 2023 года Айгуль Иманбаева улетела учиться в Лондон по программе "Болашак". В мае прошлого года она вернулась в Казахстан. А тем же летом стало известно, что артистка вышла замуж.