Обучившаяся в Лондоне по программе "Болашак" Айгуль Иманбаева дала три совета в соцсети
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Казахстанская певица и актриса Айгуль Иманбаева дала три полезных совета своим подписчикам в соцсети. Артистка считает, что нужно быть прежде всего позитивным, передает NUR.KZ.
48-летняя Айгуль Иманбаева дала три ценных совета для качественной жизни.
"Просыпайтесь и занимайтесь спортом, правильно питайтесь, молитесь, это первое. Во-вторых, избавьтесь от негатива в ваших мыслях, речи.
Возьмите на контроль все, о чем вы думаете каждый день, о чем говорите, что делаете. В-третьих, читайте книги, получайте образование, развивайтесь.
Возраст - не помеха, это ограничение всего лишь в вашей голове. Если все это вы будете делать, то вам покорится любая крепость и вершина", - заявила она.
"Как вы правы! Любому уважающему себя человеку это нужно", "Согласна на 100 процентов", "Классные советы", "Жаным, красавица", - гласят комментарии к видеообращению актрисы.
Напомним, летом 2023 года Айгуль Иманбаева улетела учиться в Лондон по программе "Болашак". В мае прошлого года она вернулась в Казахстан. А тем же летом стало известно, что артистка вышла замуж.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2232392-obuchivshayasya-v-londone-po-programme-bolashak-aygul-imanbaeva-dala-tri-soveta-v-socseti/