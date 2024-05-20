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Обучившуюся в Лондоне по "Болашаку" Айгуль Иманбаеву встретили в аэропорту бешбармаком

Опубликовано:

Айгуль Иманбаева
Айгуль Иманбаева. Кадр из видео: instagram.com/aigul_imanbayeva

47-летняя казахстанская певица и актриса Айгуль Иманбаева вернулась на родину после года обучения в Лондоне по программе "Болашак". Артистку ждал сюрприз в аэропорту, передает NUR.KZ.

Недавно Айгуль Иманбаева рассказала, что завершила учебу в Лондоне по программе "Болашак" и показала свой диплом.

В аэропорту Алматы певицу ждал сюрприз - ее студенты и друзья приехали встретить обладательницу английского диплома и привезли бешбармак, баурсаки и кумыс.

Блюда были упакованы в дипломат. Айгуль с удовольствием отведала любимые лакомства, по которым скучала за рубежом.

Встречающие успели напугать ее пранком, разыграв сцену с дракой, а после выкрали ее и усадили в машину - все это изрядно повеселило дружную компанию, как и саму виновницу теплой встречи.

Напомним, в феврале прошлого года стало известно, что Айгуль Иманбаева будет учиться в Лондоне по программе "Болашак". Не все отнеслись к этой новости позитивно, позже Иманбаева рассказала, как восприняла критику в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2103740-obuchivshuyusya-v-londone-po-bolashaku-aygul-imanbaevu-vstretili-v-aeroportu-beshbarmakom/

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