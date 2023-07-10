46-летняя Айгуль Иманбаева улетела учиться в Лондон (видео)

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Отечественная певица и актриса Айгуль Иманбаева показала в Instagram кадры из Лондона. Ставшая обладательницей стипендии "Болашак" 46-летняя артистка приступила к учебе, передает NUR.KZ.

В феврале Айгуль Иманбаева сообщила своим подписчикам, что будет учиться в Великобритании по программе "Болашак". Поклонники порадовались за нее, но нашлись и хейтеры. Певица призналась, как отнеслась к критике в Сети.

На днях Айгуль Иманбаева разместила в соцсети видео из Лондона, она поприветствовала своих подписчиков и сообщила, что приступила к учебе.

"У меня начались уроки, всем вам желаю всего хорошего! Кто находится в Лондоне, пишите в директ", - отметила она.

"Удачи в учебе", "Хорошо учитесь", "Прекрасно", "Как же красиво", "Как всегда, красавица", - отметили пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028070-46-letnyaya-aygul-imanbaeva-uletela-uchitsya-v-london-video/