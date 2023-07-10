Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

46-летняя Айгуль Иманбаева улетела учиться в Лондон (видео)

Опубликовано:

Айгуль Иманбаева
Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Отечественная певица и актриса Айгуль Иманбаева показала в Instagram кадры из Лондона. Ставшая обладательницей стипендии "Болашак" 46-летняя артистка приступила к учебе, передает NUR.KZ.

В феврале Айгуль Иманбаева сообщила своим подписчикам, что будет учиться в Великобритании по программе "Болашак". Поклонники порадовались за нее, но нашлись и хейтеры. Певица призналась, как отнеслась к критике в Сети.

На днях Айгуль Иманбаева разместила в соцсети видео из Лондона, она поприветствовала своих подписчиков и сообщила, что приступила к учебе.

"У меня начались уроки, всем вам желаю всего хорошего! Кто находится в Лондоне, пишите в директ", - отметила она.

"Удачи в учебе", "Хорошо учитесь", "Прекрасно", "Как же красиво", "Как всегда, красавица", - отметили пользователи соцсети.

Мы писали также, что Айгуль Иманбаева рассказала о детских обидах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028070-46-letnyaya-aygul-imanbaeva-uletela-uchitsya-v-london-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.