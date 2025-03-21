Дочь Брюса Уиллиса опубликовала фотографии отца в честь его 70-летия

Легенде боевиков Брюсу Уиллису 19 марта исполнилось 70 лет - дочь актера Таллула опубликовала фотографии отца в четь его юбилея, передает NUR.KZ.

Кадры актриса выложила на своей странице в Instagram.

"С 70-летием тебя, любимый мужчина. Обожаю свою семью", - написала она под фото с родителями.

В кадре можно увидеть саму Таллулу, Брюса Уиллиса и Деми Мур - экс-супруга актера в последние годы активно поддерживает его.

Поклонники артиста поздравили легенду с днем рождения и выразили слова поддержки - уже несколько лет фанаты переживают за здоровье Уиллиса, который страдает деменцией.

Также актриса выложила архивные фотографии отца.

"Поздравляю с 70-летием моего любимого друга! Ты - свет, который никогда не потушить! Я так люблю тебя, так горжусь тем, что я твоя малышка", - написала она.

Также с юбилеем Брюса поздравила его бывшая жена Деми Мур. Она тоже опубликовала семейные фото в соцсетях.

Напомним, несколько лет назад у звезды "Крепкого орешка" и "Пятого элемента" выявили деменцию. В 2022 году актер принял решение о завершении карьеры.

Позже у голливудского актера также выявили лобно-височную деменцию. Заявление его семьи касательно этого появилось на официальном сайте ассоциации, помогающей больным лобно-височной деменцией.

Также мы писали, что беда объединила родных Брюса Уиллиса - бывшая и нынешняя жены актера активно поддерживают его и стараются радовать, устраивая вечеринки в кругу семьи.