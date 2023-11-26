Бывшая и нынешняя жены страдающего деменцией Брюса Уиллиса устроили вечеринку в честь Дня благодарения

Вся семья страдающего деменцией Брюса Уиллиса собралась вместе, чтобы отметить День благодарения - на праздник также пришла его бывшая супруга Деми Мур, передает NUR.KZ.

Кадры семейного праздника на своей официальной странице в Instagram опубликовала его нынешняя жена Эмма Хеминг.

"Я признательна и благодарна за то, что знаю такую любовь. Желаю всем счастливого Дня благодарения", - написала она под публикацией.

На фото запечатлены они с мужем, женщина крепко обняла его, а экс-супруга Деми Мур умилилась им и засмеялась, а их дети улыбались, наслаждаясь теплой семейной атмосферой.

Поклонники артиста были растроганы семейным фото. Они поздравили Брюса и его родных с праздником.

"Я так рад, что рядом с Брюсом такие замечательные люди", "Какая прекрасная семья. С праздником вас", "Он знает, что его любят", " Надеюсь, у вас все будет хорошо", - писали они.

Стоит отметить, что семья сплотилась вокруг Брюса Уиллиса, когда стало известно о его болезни. Родные часто проводят время вместе - стараются отмечать праздники в кругу семьи, делятся совместными фотографиями.

Деми Мур, которая является экс-супругой Уиллиса, поддерживает бывшего мужа и тоже проводит время с ним его семьей.

Отметим, что в прошлом году у Брюса Уиллиса была диагностирована афазия, вызывавшая нарушения речи. За последний год болезнь прогрессировала. В 2022 году актер принял решение о завершении карьеры.

Зимой у голливудского актера также выявили лобно-височную деменцию. Заявление его семьи касательно этого появилось на официальном сайте ассоциации, помогающей больным лобно-височной деменцией.

Поклонники артиста переживают за своего кумира.