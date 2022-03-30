Брюс Уиллис объявил о завершении актерской карьеры из-за болезни

Брюс Уиллис. Фото: VCG/VCG via Getty Images

Звезда Голливуда Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру из-за состояния здоровья. Официальное заявление от имени всей семьи Уиллиса опубликовала супруга актера Эмма Хеминг-Уиллис на своей странице в Instagram.

"Всем замечательным поклонникам Брюса мы всей семьей хотели сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности. После долгих раздумий он решил оставить карьеру, которая так много для него значила", - говорится в сообщении семьи Брюса Уиллиса.

Супруга актера добавила, что сейчас семья переживает непростое время, а потому очень благодарна поклонникам артиста за поддержку.

Отметим, что таким же сообщением поделилась и бывшая жена актера, актриса Деми Мур на своей странице в Instagram.

Афазия - расстройство уже сформировавшейся речи с нарушением ее восприятия при сохранении слуха. Этот синдром возникает при органических поражениях речевых отделов коры головного мозга в результате перенесенных травм, опухолей, инсультов, воспалительных процессов и при некоторых психических заболеваниях.

Отметим, 19 марта Брюсу Уиллису исполнилось 67 лет.

Актерскую карьеру Уиллис начал в 1985 году, получив роль частного сыщика в сериале "Детективное агентство "Лунный свет". Но настоящая слава пришла к актеру в 1988 году, когда в прокат вышел боевик "Крепкий орешек" - в нем Уиллис сыграл роль отставного полицейского Джона Макклейна.

Зрителям Брюс Уиллис запомнился по таким картинам, как "Смерть ей к лицу", "Криминальное чтиво", "12 обезьян", "Пятый элемент", "Армагеддон", "Шестое чувство", "Неуязвимый", "Город грехов", "Счастливое число Слевина".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1962865-bryus-uillis-obyavil-o-zavershenii-akterskoy-karery-iz-za-bolezni/