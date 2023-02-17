Деменцию выявили у актера Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис. Фото: VCG/VCG via Getty Images

У голливудского актера Брюса Уиллиса выявили лобно-височную деменцию. Заявление семьи артиста появилось на официальном сайте ассоциации, помогающей больным лобно-височной деменцией.

Заявление подписали дети Уиллиса, нынешняя жена Эмма Хемминг и бывшая супруга - актриса Деми Мур.

Родные актера напомнили, что прошлой весной у 67-летнего Уиллиса была диагностирована афазия, вызывавшая нарушения речи. За последний год болезнь прогрессировала, и теперь стало возможно уточнить диагноз.

Они отметили, что испытали облегчение, узнав настоящий диагноз Брюса.

Как сказано в заявлении семьи Уиллиса, лобно-височная деменция - это самый распространенный тип деменции среди людей старше 60 лет. Рассказав публично о болезни актера, его родные надеются привлечь внимание общественности к этой болезни.

На сайте британской Национальной службы здравоохранения сообщается, что лобно-височная - это "необычная" форма деменции. Она вызывает изменения в поведении и речи. У больных развивается замедленность или скованность в движениях, позже потеря контроля над мочеиспусканием и дефекацией, а также ослабление мышц.

Напомним, актерскую карьеру Уиллис начал в 1985 году, получив роль частного сыщика в сериале "Детективное агентство "Лунный свет". Но настоящая слава пришла к актеру в 1988 году, когда в прокат вышел боевик "Крепкий орешек" - в нем Уиллис сыграл роль отставного полицейского Джона Макклейна.

Зрителям Брюс Уиллис запомнился также по таким картинам, как "Смерть ей к лицу", "Криминальное чтиво", "12 обезьян", "Пятый элемент", "Армагеддон", "Шестое чувство", "Неуязвимый", "Город грехов", "Счастливое число Слевина".

Ранее мы рассказывали, как выглядит и чем занимается Брюс Уиллис после завершения актерской карьеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2009770-dementsiyu-vyyavili-u-aktera-bryusa-uillisa/