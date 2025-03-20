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Отдохнувшие в Европе Ерке и RaiM вновь собираются в путешествие

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Ерке Есмахан и RaiM
Ерке Есмахан и RaiM. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан сообщила, что они с супругом Райымбеком Бактыгереевым вновь отправляются на отдых. В этот раз пара выбрала страну, где есть море, передает NUR.KZ.

Ранее Ерке заявила, что не может выбрать место для заграничного отдыха. Выбор был между Мальдивами и Дубаем. Как видно, ожидающая третьего малыша певица определилась с выбором, однако не назвала страну, где будет отдыхать.

Она рассказала, что муж тут же отреагировал на ее каприз и теперь пара готовится к поездке.

"Я сказала, что хочу поплавать в море перед родами. RaiM ответил: "Ты только скажи, жаным". И вот я теперь чемоданы собираю", - написала Ерке.

К слову, Есмахан ответила на обвинения в хвастовстве. Она заявила, что для нее это просто образ жизни.

Отметим, что Ерке и RaiM c детьми в начале года побывали в длительном отпуске в Европе и вернулись в Казахстан лишь в конце января.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2229717-otdohnuvshie-v-evrope-erke-i-raim-vnov-sobirayutsya-v-puteshestvie/