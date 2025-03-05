"Вам бы мои проблемы": Ерке призналась, что не может выбрать место для заграничного отдыха

Певица Ерке Есмахан, которая ожидает пополнения в семье, рассказала о своей "проблеме". Она также разместила новое фото с мужем, снятое на Шымбулаке, передает NUR.KZ.

Ерке и ее супруг, певец RaiM, накануне побывали на Шымбулаке. С ними также ездили сыновья Муслим и Ислам.

Теплое фото с мужем, на котором звездные супруги запечатлелись в обнимку, беременная Ерке разместила в сторис.

Она также рассказала, что у нее возникла проблема со сложным выбором. Супруг предложил ей отправиться за границу, а она не знает, какое место из предложенных им выбрать для отдыха.

"Муж говорит мне: "Давай поедем отдыхать на Мальдивы или в Дубай". Что их них выбрать? Вам бы мои проблемы", - отметила она.

Мы также писали, что Ерке Есмахан и RaiM отдохнули с детьми в Европе.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan