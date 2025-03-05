"Вам бы мои проблемы": Ерке призналась, что не может выбрать место для заграничного отдыха
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Певица Ерке Есмахан, которая ожидает пополнения в семье, рассказала о своей "проблеме". Она также разместила новое фото с мужем, снятое на Шымбулаке, передает NUR.KZ.
Ерке и ее супруг, певец RaiM, накануне побывали на Шымбулаке. С ними также ездили сыновья Муслим и Ислам.
Теплое фото с мужем, на котором звездные супруги запечатлелись в обнимку, беременная Ерке разместила в сторис.
Она также рассказала, что у нее возникла проблема со сложным выбором. Супруг предложил ей отправиться за границу, а она не знает, какое место из предложенных им выбрать для отдыха.
"Муж говорит мне: "Давай поедем отдыхать на Мальдивы или в Дубай". Что их них выбрать? Вам бы мои проблемы", - отметила она.
Мы также писали, что Ерке Есмахан и RaiM отдохнули с детьми в Европе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2225670-vam-by-moi-problemy-erke-priznalas-chto-ne-mozhet-vybrat-mesto-dlya-zagranichnogo-otdyha/