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"Вам бы мои проблемы": Ерке призналась, что не может выбрать место для заграничного отдыха

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Певица Ерке Есмахан, которая ожидает пополнения в семье, рассказала о своей "проблеме". Она также разместила новое фото с мужем, снятое на Шымбулаке, передает NUR.KZ.

Ерке и ее супруг, певец RaiM, накануне побывали на Шымбулаке. С ними также ездили сыновья Муслим и Ислам.

Теплое фото с мужем, на котором звездные супруги запечатлелись в обнимку, беременная Ерке разместила в сторис.

Она также рассказала, что у нее возникла проблема со сложным выбором. Супруг предложил ей отправиться за границу, а она не знает, какое место из предложенных им выбрать для отдыха.

"Муж говорит мне: "Давай поедем отдыхать на Мальдивы или в Дубай". Что их них выбрать? Вам бы мои проблемы", - отметила она.

Мы также писали, что Ерке Есмахан и RaiM отдохнули с детьми в Европе.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2225670-vam-by-moi-problemy-erke-priznalas-chto-ne-mozhet-vybrat-mesto-dlya-zagranichnogo-otdyha/