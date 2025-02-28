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"Для меня это просто образ жизни": Ерке ответила на обвинения в хвастовстве

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная исполнительница Ерке Есмахан призналась, что у нее произошла переоценка ценностей. Она также ответила на обвинения в хвастовстве, передает NUR.KZ.

У артистки спросили, собирается ли она заниматься творчеством, фанаты обеспокоены, что Ерке немного отошла от сцены. Отметим, что 40-летняя певица находится в декрете. Их звездная семья ожидает пополнения.

"У меня изменились ценности. Есть несколько планов по поводу моего творчества. Даст Бог, после родов приступлю к их осуществлению. Но я не думаю и не думала, что всю жизнь буду петь", - заявила Ерке.

Певицу также обвинили в хвастовстве.

"Вы незаметно хвастаетесь, да?" - прозвучал вопрос.

"Да что вы, бывает и открыто. Но некоторые моменты, которые для меня повседневны, для некоторых могут показаться хвастовством. А для меня это просто образ жизни", - ответила она.

Ранее Ерке Есмахан ответила, ревнует ли ее молодой муж.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2224359-dlya-menya-eto-prosto-obraz-zhizni-erke-otvetila-na-obvineniya-v-hvastovstve/