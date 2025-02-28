"Для меня это просто образ жизни": Ерке ответила на обвинения в хвастовстве
Опубликовано:
Отечественная исполнительница Ерке Есмахан призналась, что у нее произошла переоценка ценностей. Она также ответила на обвинения в хвастовстве, передает NUR.KZ.
У артистки спросили, собирается ли она заниматься творчеством, фанаты обеспокоены, что Ерке немного отошла от сцены. Отметим, что 40-летняя певица находится в декрете. Их звездная семья ожидает пополнения.
"У меня изменились ценности. Есть несколько планов по поводу моего творчества. Даст Бог, после родов приступлю к их осуществлению. Но я не думаю и не думала, что всю жизнь буду петь", - заявила Ерке.
Певицу также обвинили в хвастовстве.
"Вы незаметно хвастаетесь, да?" - прозвучал вопрос.
"Да что вы, бывает и открыто. Но некоторые моменты, которые для меня повседневны, для некоторых могут показаться хвастовством. А для меня это просто образ жизни", - ответила она.
Ранее Ерке Есмахан ответила, ревнует ли ее молодой муж.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2224359-dlya-menya-eto-prosto-obraz-zhizni-erke-otvetila-na-obvineniya-v-hvastovstve/